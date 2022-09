Dart, la sonda "kamikaze" que probará si los asteroides pueden ser desviados - Runrun

Este 26 de septiembre, la sonda Dart intentará por primera vez en la historia desviar la trayectoria de un asteroide.

Esta será la primera prueba de defensa planetaria a gran escala del mundo. Se comprobará si funciona una tecnología de desviación de asteroides que podría salvar a la Tierra, en caso de que un objeto rocoso de este tipo amenace con chocar contra ella.

En su blog, la NASA indica que los cráteres antiguos en el suroeste de los Estados Unidos y en otros lugares «sirven como un recordatorio de los objetos grandes que han golpeado nuestro planeta en el pasado».

«Y, si alguna vez se encontrara uno dirigiéndose hacia nosotros nuevamente, queremos estar preparados», remarcan.

Así, justifican el desarrollo de la Misión DART (Prue­ba de Re­di­rec­cio­na­mien­to de un As­te­roi­de Bi­na­rio). La intención de esta misión, recalcan, es evaluar si se puede cambiar el curso de un asteroide «si alguna vez descubrimos uno que se dirige hacia la Tierra».

La nave espacial Dart fue construida y es operada por el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins en Maryland, bajo la dirección de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) de la NASA .

El blanco de la sonda será Dimorphos, un pequeño asteroide que gira en torno de uno más grande, llamado Didymos. Dart se «inmolará» contra este asteroide de unos 160 metros -el tamaño de la pirámide Giza de Egipto- a una velocidad de 15.000 millas por hora (más de 24.000 kilómetros).

Con este choque-que será parecido al de una bola de billar con otra- la pequeña sonda -que pesa 550 kilogramos- se espera desviar la trayectoria de la roca espacial.

La misión Dart se considerará exitosa si la colisión causa un ligero cambio de órbita del asteroide que pueda medirse.

Los científicos usarán telescopios terrestres antes y después del impacto para calcular de cuánto fue ese cambio.

Sin embargo, podría tardar días o semanas precisar de cuánto fue esa alteración de la trayectoria, advirtió Tom Statler, científico de la Ofi­ci­na de Coor­di­na­ción de De­fen­sa Pla­ne­ta­ria de la NASA.

A partir de las 6:00 p.m. del 26 de septiembre, hora Venezuela, la NASA estará transmitiendo en vivo este evento. A continuación, el canal de Youtube desde donde usted podrá apreciarlo.

La NASA aclaró que esta prueba no representará ningún peligro para la Tierra.

«No es una amenaza para el planeta, ni podemos empujarlo y hacer que se acerque a la Tierra. Esta es, simplemente, una prueba para determinar si desviar un asteroide es una técnica viable y repetible que podríamos usar en el futuro. Si se detecta a una distancia lo suficientemente lejana de la Tierra, incluso un cambio diminuto que altere la trayectoria de un asteroide podría marcar la diferencia entre que un asteroide impacte contra nuestro planeta y lo evite por completo», explicaron.

La cuenta en Twitter @StarWalk, de una compañía tecnológica que desarrolla aplicaciones para observar los astros, hizo una simulación en video de lo que será la colisión de Dart con el asteroide Dimorphos.

DART — our experimental defense from asteroids 🛰️

☄️ On September 26, 2022, at 7:14 p.m. EDT, NASA’s spacecraft DART will impact the asteroid Dimorphos, and try to move it. Dimorphos (160 m) is the smallest asteroid in the binary asteroid system Didymos. pic.twitter.com/ftG0KCx0Sl

— Star Walk (@StarWalk) September 25, 2022