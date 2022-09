Juez de Miami ordenó al "Cartel de los Soles" pagar $73 millones a familia de Fernando Albán - Runrun

Un juez federal de Miami dictaminó que la muerte del concejal Fernando Albán fue un «asesinato a sueldo» y ordenó al «Cartel de los Soles» el pago de $73 millones a sus familiares.

A Albán lo detuvieron a su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre de 2018, cuando venía de Nueva York. Murió tres días después, en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

La agencia AP, que dio a conocer el fallo, dijo que el año pasado la viuda de Albán y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros de su gobierno por llevar a cabo el «secuestro, tortura y asesinato» del exconcejal de Caracas.

