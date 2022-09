Rafael Ramírez: Petro debe mediar ante Maduro para que deje de perseguir chavistas - Runrun

En una rueda de prensa virtual Rafael Ramírez,expresidente de Pdvsa, dijo que Petro conoce que existe un segmento del chavismo que es «perseguido» en Venezuela

«Este es un gobierno que mata, un gobierno que dejó morir en la cárcel a Nelson Martínez, un buen amigo, al general Raúl Isaías Baudel, héroe contra el sabotaje petrolero», alertó Ramírez

El exministro también dijo que Víctor Aular es «inocente»: «Renunció a Pdvsa porque lo obligaron a hacer operaciones no estuvieran reflejadas en estados financieros auditados. Quienes están detrás de estas operaciones son gente de Nicolás Maduro, en especial el señor Gorrín»

El exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que medie para que el gobierno de Maduro cese su persecución contra dirigentes chavistas.

«Quiero solicitar al presidente de Colombia que sea garante de mi seguridad física y la de mi familia, puesto que la acción desproporcionada del gobierno de Nicolás Maduro, la utilización de todos sus medios de hostigamiento y represión para perseguirme políticamente, hacen prever el intento del gobierno de una acción violenta en mi contra o en contra de mi familia», expresó este 2 de septiembre en una rueda de prensa vía Zoom.

Ramírez, a quien el gobierno acusa de encabezar un «megafraude» de casi 5.000 millones de dólares en Pdvsa, apeló a sus pasados contactos con Petro para instarle a «no dejarse manipular» por el madurismo.

«Petro es un dirigente que me conoce desde hace tiempo, me conoció con el presidente Chávez, y cuando él transitaba su propio camino, establecimos relaciones y creo que es un hombre serio, de principios y muy honesto. Y encabeza, junto con otros dirigentes como Boric en Chile y Lula en Brasil, una nueva izquierda», sostuvo.

A juicio de Ramírez, Petro pudiera ser un mediador importante para «restablecer las garantías políticas y de DDHH» en Venezuela.

«Le pido que me proteja con sus palabras, con sus conversaciones con el gobierno de Maduro, que sé que las tiene. Que ponga condiciones y no deje cheques en blanco, él conoce que existe un segmento del chavismo que está perseguido. Este es un gobierno que mata, un gobierno que dejó morir en la cárcel a Nelson Martínez, un buen amigo, al general Raúl Isaías Baudel, héroe contra el sabotaje petrolero. Petro debería tener una lista de solicitudes al gobierno de Maduro sobre cómo garantizar nuestra seguridad», insistió.

Ramírez señaló directamente Maduro de orquestar esta «persecución» en su contra, usando para ello a sus «cabecillas».

«Ha concentrado toda su saña y su poder como jefe de Estado en mi contra, contra mi núcleo familiar y trabajadores de Pdvsa. Es una campaña de Nicolás Maduro contra los chavistas que estamos con Chávez, que no hemos renunciado a su legado, y que nos oponemos a su gobierno», denunció.

A su juicio, esta reacción «desmedida y violenta» del gobierno es una respuesta a su intención de participar en la próxima contienda presidencial «como representante del chavismo y de sectores bolivarianos del país».

«He alertado desde 2014 que este gobierno lo estaba haciendo muy mal. Que es necesario, en el marco de la Constitución, que intentemos salir del gobierno. El país está destruido y está siendo despojado por el peor gobierno de esta historia republicana. Me han exiliado, ocuparon mi casa, mis bienes en Venezuela, han denigrado mi nombre, el del comandante Chávez, han destruido la industria petrolera», sentenció.

«Los movimientos estuvieron auditados por KPMG»

Ramírez reiteró que no hubo actuaciones ilegales en las operaciones en bolívares que hizo Pdvsa bajo su mando en 2012 con la Administradora Atlantic.

Aseguró que los movimientos estuvieron auditados por la compañía KPMG y que la ley no exigía que los contratos fuesen aprobados por el Parlamento.

«En todas mis operaciones financieras desde 2004 hasta 2014, y ya como ministro con Alí Rodríguez, nosotros exigimos auditoría de la KPMG, la segunda empresa auditora más importante del mundo. Y ayer el ignorante de Saab decía que esta empresa americana estaba cuadrada conmigo. No sabe de lo que está hablando. Esta empresa es un gigante que garantiza el funcionamiento de grandes petroleras, era auditora hasta de la OPEP», mencionó.

Añadió que el dinero de las operaciones financieras que ejecutaron no solo ingresó a Pdvsa, sino que también consta en los números de la consultora.

También, reveló que supuestamente el 1 de septiembre fueron borrados los estados financieros de la web de Pdvsa, pero que él conserva aún soportes.

«No hay daño patrimonial a la empresa y tenemos opiniones favorables, la de KPGM y abogados internacionales», sostuvo.

Salpicó a Gorrín y a Malpica Flores

Por otra parte, Ramírez condenó las supuestas presiones del gobierno contra Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, para declarar en su contra.

#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab señaló que Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, maquilló expedientes de distintos compromisos comerciales fraudulentos, que le permiten a Rafael Ramírez defenderse ante un posible acto judicial. #ElMetroRenace pic.twitter.com/mqN7WgLnqT — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 1, 2022

Asimismo, deslizó nombres de supuestas figuras del madurismo o cercanas a él que habrían estado incursas en presuntas irregularidades en Pdvsa.

«Lo indignante es que Víctor Aular renunció a Pdvsa porque lo obligaron a hacer operaciones no estuvieran reflejadas en estados financieros auditados. Quienes están detrás de estas operaciones son gente de Nicolás Maduro, en especial el señor Gorrín, un representante y testaferro de intereses de hijos de Cilia Flores. Estas son las cosas que no muestran El Aissami y William Saab. Está el nombre de Erik Malpica Flores haciendo operaciones de préstamos en bolívares, no reflejadas en estados financieros. Hicieron varias y hay un caso en una corte de EEUU por un desfalco de 1.200 millones de dólares donde se investiga esto. La corte de EEUU ha conseguido bastantes informantes», detalló.

De igual forma, insistió en que las personas del gobierno que lo han acusado «no tienen autoridad ni legitimidad» para agredirlo.

«Todos los que han levantado falsas acusaciones y me han agredido, como Cabello, El Aissami y Saab, están sancionados por EEUU y la UE. Y en particular El Aissami, está solicitado por la justicia internacional acusado entre otros graves delitos por narcotráfico (…) Es un ministro policía, un criminal peligroso buscado internacionalmente, no puede ir ni a la OPEP.», opinó Ramírez.

El expresidente de Pdvsa prosiguió enumerando las deudas con la justicia internacional de quienes hoy lo señalan.

«Mis acosadores, mis verdugos, son personas muy involucradas con violaciones a DDHH. En el caso de Saab, está señalado en el Informe de Misión de Determinación de Hechos como corresponsable de crímenes de lesa humanidad, entre ellos más de 14,000 ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes venezolanos. Esos son los que me atacan, esos son los que me persiguen«, expresó.

«Me matarían si voy a Venezuela»

Al ser interrogado sobre si enfrentará a la justicia venezolana, tras emitirse una orden de captura en su contra, Ramírez destacó que su integridad correría riesgo.

«¿Que yo podría ir a Venezuela a aclarar esto? Claro que sí, pero no con estos, con otros. Porque enseguida, me matarían, como han hecho con otros presos», advirtió.

En ese punto, retomó su llamado a Petro para que medie como garante de seguridad.

«Le pido por eso al presidente Petro que garantice mi seguridad, porque a mí me puede pasar cualquier cosa. Cuando dicen ellos que soy ‘un monstruo, un ser aborrecible’, están diciendo ‘maten al monstruo’. Se crean condiciones subjetivas para que otro actúe contra ti», advirtió.

Ramírez comparó esta posible amenaza con lo ocurrido contra Cristina Fernández de Kirchner, cuyo frustrado atentado, según dijo, fue motivado por el resultado de una «campaña de odio».

«El mensaje permanente, el linchamiento moral en los medios y sectores políticos genera una potencial actividad violenta. se crean las condiciones para una acción violenta, afortunadamente fallida, como la de ayer (contra Fernández)», remarcó.

El exministro de Petróleo recordó que tiene estatus de refugiado político en Italia y que ha manifestado ante distintas instancias su preocupación por las últimas acciones en su contra.

Transparencia pide rendición de cuenta sobre «saqueo a Pdvsa»

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela pidió el 30 de agosto una rendición de cuentas sobre el «saqueo» a la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa).

De acuerdo con la ONG, hasta el año 2020, se detectaron desfalcos contra Pdvsa y a la República por más de 40.000 millones de dólares.

«En los últimos años, se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del Pdvsa los cuales involucran USD 42.321 millones», añadió Transparencia Venezuela.

Para la organización, llama la atención que mientras decenas de casos de irregularidades de Pdvsa y otros entes públicos venezolanos comenzaron a ventilarse en el exterior, «muy pocos fueron investigados por la justicia venezolana».

Asimismo, recordaron que la acción judicial en Venezuela sobre lo que ocurría en Pdvsa y en el resto de las empresas estatales, se considera por muchos «como tardía e incompleta».

En su especial «Pdvsa, combustible de la corrupción», señalaron que la misma «ha estado ligada a un motivo más político que legal y ético».