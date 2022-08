Biólogos advierten los riesgos ambientales del proyecto Tortuga Experience - Runrun

El biólogo de la Ucab afirmó que de desarrollarse el proyecto la Isla la Tortuga se convertiría en un sitio con arena y agua salada, más nada

El director de sustentabilidad ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello, Joaquin Benitez, advirtió que el proyecto Tortuga Experience, que adelanta la administración de Nicolás Maduro, «convertirían a la isla en otra cosa».

El plan anunciado por el Gobierno incluye el levantamiento de 10 hoteles, un puerto y aeropuerto, que explote el turismo en la isla venezolana.

Por su parte, Juan Pedro Ruiz, biólogo y vicepresidente de la Fundación La Tortuga, también advirtió que los estudios de flora y fauna señalan que en la Isla La Tortuga, se encuentran especies endémicas y vulnerables que pueden verse afectadas por el proyecto.

El biólogo aseguró que el único lugar de la isla con las especificaciones para la construcción de un puerto, es la zona sur, donde deforestarían manglares y pondrían en riesgo la vida de las ballenas avistadas por esta zona, así como otras especies del ecosistema.

Benítez indicó en entrevista transmitida por Unión Radio que de desarrollarse el proyecto, «la alejaría muchísimo de su vocación de espacio para la protección ambiental y la convertirían en un sitio con arena y agua salada, más nada».

«Un sitio donde es difícil de llegar, no hay agua, no hay servicio. Porque por ejemplo no resuelven el problema de agua y luz en Margarita, que tiene infraestructura turística construida, vialidad, aeropuerto. No solo en Margarita, sino en gran parte del Oriente de Venezuela», señaló el biólogo de la Ucab.