Guaidó: Nuestro problema no ha sido por recursos sino porque la dictadura se los robó - Runrun

«Lo que está guardado en Londres es el 0.33 % de lo que se han robado y también lo quieren saquear», señaló el dirigente

El dirigente Juan Guaidó, reconocido por algunos como presidente interino de Venezuela, se refirió al veredicto en su favor sobre el oro del país depositado en el Banco de Inglaterra.

«El oro seguirá resguardado y es de todos los venezolanos», dijo Guaidó en un mensaje escrito en su cuenta de Twitter

El oro seguirá resguardado y es de todos los venezolanos. El problema en Venezuela no ha sido por recursos, sino porque la dictadura se los robó y no hay Estado de Derecho. pic.twitter.com/EsIpuZ44bk — Juan Guaidó (@jguaido) July 31, 2022

A su juicio, el verdadero «problema» que viven los venezolanos «no ha sido por recursos, sino porque la dictadura se los robó y no hay Estado de Derecho».

En otro tuit, expuso que «proteger los activos es clave para el futuro y para evitar que caigan en el saqueo del régimen y financien la represión». En este mensaje, y a través de dos imágenes, detalló lo que, a su juicio, «se ha robado» el gobierno de Nicolás Maduro.

Proteger los activos es clave para el futuro y para evitar que caigan en el saqueo del régimen y financien la represión. Esto es parte de lo que se han robado 👇 pic.twitter.com/RicUuh3fvZ — Juan Guaidó (@jguaido) July 31, 2022

«Lo que está guardado en Londres es el 0.33 % de lo que se han robado y también lo quieren saquear», indicó.

Guaidó recibió espaldarazo de Londres

La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló el 29 de julio a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Cockerill, de la división Comercial, consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo.

Sin embargo, la jueza no ha autorizado al equipo opositor acceder a las reservas, a pesar de que su junta se considera válida y el gobierno británico reconoce a Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela.

Gobierno de Maduro rechazó la decisión

La vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, rechazó el fallo que emitió el Tribunal Superior de Londres. Durante un contacto con VTV, señaló: «Hago un llamado al Reino Unido. Tiene la oportunidad de corregir apegado a la Carta de la ONU. Tienen que rectificar».

Asimismo, aseguró que el gobierno de Maduro tiene pruebas de que Juan Guaidó no cuenta con el apoyo de los venezolanos.

«Nicolás maduro tiene en sus manos prueba contundente que será mostrada en los próximos días. Gobierno británico, no sigan con esta payasada que Juan Guaidó no es ni será presidente, él no goza del afecto ni del apoyo del pueblo venezolano», dijo.

Por otra parte, la vicepresidenta oficialista reiteró que la decisión de Londres es producto de una orden de la corona.

«Es toda una estrategia como ya venimos denunciando hace tiempo. Estos tribunales no se pueden deslindar de la política exterior de la corona británica», agregó.

Con información de EFE