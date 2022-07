Casa Blanca desmiente posible canje de Alex Saab con gobierno de Maduro - Runrun

Un funcionario del gobierno de Biden dijo a La Voz de América que los rumores sobre esta posibilidad son «falsos»

Familiares de los seis de Citgo propusieron utilizar a Alex Saab y a los sobrinos de Cilia Flores como «fichas de canje» con Maduro

La Casa Blanca negó que esté contemplando usar al empresario colombiano Alex Saab como «ficha de cambio» con el gobierno de Nicolás Maduro.

Un funcionario del gobierno de Joe Biden aseguró a La Voz de América que los «rumores» que circularon el pasado 15 de julio «son falsos».

El rumor en cuestión surgió de un tuit del exfuncionario del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea.

“Circulan rumores creíbles de que la Casa Blanca quiere intercambiar a Alex Saab con Venezuela”, escribió el exsubsecretario de financiamiento contra el terrorismo del Departamento del Tesoro en la presidencia de Trump.

Además, Billingslea denunciaba que si la justicia de EEUU reconocía a Saab como un diplomático del chavismo, “sabotearía el caso judicial en su contra”.

Saab es acusado por la Justicia estadounidense lavar cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Hizo su fortuna con el hambre de los venezolanos»

El exfuncionario de Trump insistió también en que usar a Saab como ficha de canje echaría por tierra el esfuerzo de años para acusarlo, asegurar su arresto y extradición.

Además, recalcó que a quien señalan como «testaferro de Maduro» acumuló fortunas «lucrándose con la hambruna del pueblo venezolano» y «saqueando el programa CLAP».

«Bajo NINGUNA circunstancia se debe liberar a este criminal», sentenció.

¿Familiares de seis de Citgo plantearon el canje por Alex Saab?

Los familiares de seis exejecutivos de la empresa Citgo detenidos en Venezuela pidieron un «canje de prisioneros».

“La solución para llevar a casa a estadounidenses inocentes detenidos parece ser una combinación de decisiones políticas y cambios de prisiones», se leyó en un hilo en Twitter de la cuenta @Citgo6

«Estamos listos para hablar sobre estas opciones: todas las herramientas sobre la mesa deben usarse para llevarlas a casa”, ratificaron el pasado 14 de julio.

En el hilo, sugieren a Biden que alivie a sanciones a individuos del gobierno de Venezuela y al petróleo.

Pero, además, recomiendan que usen como fichas de negociación a Alex Saab y a los «narcosobrinos».

«Los intercambios de prisioneros que creemos que se necesitan para llevar a nuestra familia a casa probablemente incluyen a Alex Saab y a los dos sobrinos de Cilia Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas)», se lee en un tuit.

