Exmarine detenido en Venezuela intentó suicidarse: EEUU monitorea su estado - Runrun

Estados Unidos «monitorea la salud» de un exmarine detenido en Venezuela, luego de que se revelara que intentó suicidarse.

La agencia AFP informó que un funcionario del Departamento de Estado habló del caso de Matthew Heath, a quien detuvieron en Venezuela en septiembre de 2020.

«Estamos monitoreando la salud y el bienestar físico de Matthew muy de cerca», afirmó el funcionario, quien pidió el anonimato en un correo electrónico en el que declina dar detalles.

Mientras que varias fuentes confirmaron a la AFP que Heath está recibiendo tratamiento médico.

Por otra parte, un portavoz de la familia afirmó el martes por al noche que Heath «todavía está luchando por su vida».

Según Guillermo Heredia, abogado del exmarine, a este lo hospitalizaron en el piso 6 de la torre 2 del Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, pero «ya está fuera de peligro».

Además, el jurista calificó su juicio como un «absurdo y montaje».

La oposición venezolana denunció que el intento de suicidio del estadounidense fue producto de las «torturas» que ha sufrido.

Así lo aseguró Miguel Pizarro, comisionado de la Organización de las Naciones Unidas por el gobierno interino de Juan Guaidó.

De igual forma, la abogada experta en Derechos Humanos, Tamara Sujú, reveló que Heath recibió «torturas blancas y psicológicas».

El régimen de Nicolás Maduro procesa a Matthew Heath por «terrorismo» y lo acusa de tramar supuestos planes para atacar instalaciones petroleras y eléctricas.

Pero Heath no es el único estadounidense al que las fuerzas de seguridad venezolana detuvieron en los últimos años en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

En febrero de 2021, en Venezuela se detuvo al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, quien permaneció en la cárcel hasta marzo de 2022. Lo acusaron de supuesto «terrorismo» al intentar cruzar la frontera.

Su liberación se produjo tras una sorpresiva reunión entre funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden y de Maduro en Caracas. Había sido acusado de «terrorismo» cuando intentaba cruzar la frontera.

Asimismo, AFP recuerda el caso de Luke Alexander Denman y Airan Berry, dos estadounidenses a quienes el gobierno acusó de participar de un supuesto intento de invasión marítima a Venezuela.

A estos, se les condenó a 20 años de prisión bajo cargos de terrorismo.

Además, cinco exdirectivos de la petrolera Citgo siguen en prisión por señalamientos de corrupción, cuatro estadounidenses y uno venezolano con residencia permanente.

Washington exige la liberación de todos.

Los familiares de Matthew Heath están inconformes con el manejo del caso por parte de la Casa Blanca.

La tía del exmarine, Trudy Rutherford, criticó en un comunicado la actuación del gobierno estadounidense.

«Matthew lucha por su vida en estos momentos y me pregunto cómo le explicaré a su hijo de 13 años que su padre no regresará a casa porque la Casa Blanca no pensó que salvarlo fuera suficientemente importante «, escribió.

«La vida de Matthew está en peligro inminente y no detectamos ninguna urgencia por parte de la Casa Blanca«, afirmó.

Al mismo tiempo, lamentó que supo del intento de suicidio su sobrino través de «canales privados» y «no por el gobierno».

