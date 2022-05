Familiares de exejecutivo de Citgo detenido en el Sebin afirman que debe ser operado de urgencia - Runrun

Este lunes, 9 de mayo, la familia de José Pereira, exdirectivo de Citgo, denunció que su estado de salud «es grave» y que debe ser operado urgentemente.

Pereira se encuentra recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, desde hace cuatro años y medio.

«Fue llevado a un médico por el Sebin para recibir tratamiento y después de una radiografía le diagnosticaron: artrosis degenerativa en la espalda que afecta el L-3 y el L-4, debe ir urgente al quirófano», informó la cuenta del a familia Pereira a través de Twitter.

En otro tweet, la familia Pereira indicó que el exejecutivo de Citgo «¡Está recibiendo un aumento de la dosis de analgésicos para calmar el dolor!».

La familia pidió el regreso inmediato de José Pereira y también de todos los estadounidenses retenidos en Venezuela. «Su salud está en juego con cada día que pasan en El Helicoide».

— Free Jose Pereira Citgo6 (@PCitgo6) May 9, 2022