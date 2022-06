Boletín OBU: Déficit presupuestario de universidades públicas alcanza el 90% - Runrun

De acuerdo con el boletín del OBU, la asfixia presupuestaria en universidades obstaculiza el acceso a suscripciones de revistas científicas especializadas

El Observatorio de Universidades (OBU) advirtió que el déficit presupuestario de universidades públicas alcanza el 90%.

Según un boletín especial del OBU, las universidades sobreviven con un alto déficit presupuestario, especialmente aquellas que no controla el gobierno.

El OBU se refiere a aquellas universidades que destacan por su mayor experiencia y concepción plural, y propulsoras de la democracia y la justicia social.

Asimismo, la crisis política, institucional y socioeconómica de las universidades volvió más precaria las condiciones de trabajo de los académicos venezolanos.

De acuerdo con el OBU, las universidades deben asumir la formación de profesionales en distintos campos del saber a través de las carreras.

Todo aquello debe ofrecerse a través de las oportunidades a los interesados de acceder de manera abierta y pública.

Estatus actual de las universidades

Con relación a la extensión, el OBU aseguró que 88% de los docentes de las instituciones públicas y privadas no realizan actividades de extensión.

Al respecto, recordaron que la Encovi 2021 reveló que en las instituciones universitarias 60% de los docentes no realiza actividades de investigación.

Además, solo 29% de los profesores están en la categoría titular, que es el máximo escalafón.

Según el boletín del OBU, el principal motivo del estancamiento es la poca motivación para el ascenso, sobre todo en cuanto a salarios.

Por otra parte, 40% de los docentes están en los primeros dos escalafones que corresponden a los años preparativos para la carrera profesional como universitarios.

También, advirtieron que actualmente los docentes universitarios no cuentan con la posibilidad de acceder a bibliotecas digitales de sus casas de estudios, porque 78% no las tiene o no sabe si existen, según la Enobu 2021.

Adicionalmente, se obstaculiza el acceso a suscripciones de revistas científicas especializadas por la asfixia presupuestaria que padecen las universidades.

Precariedad más pandemia

Durante el segundo año de pandemia, solo el 1% del personal docente manifestó que imparte clases en modalidad presencial, y 7% de forma semi-presencial.

A su vez, la mayoría aseguró trabajar en modalidad virtual: 66%.

Pero también, un 26% dijo que no ha dictado clases de ninguna manera.

Finalmente, durante los primeros dos años de pandemia hasta el tercer mes de 2022, el ingreso base de un docente titular no superó los 11 dólares mensuales.