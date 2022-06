Julio Castro sobre COVID-19: Estamos entrando en una fase de aumento de casos - Runrun

Castro señaló que existe una posible aparición de diabetes «como un efecto tardío poscovid», por lo cual instó a la gente a cuidarse y así evitar el contagio

Julio Castro, médico infectólogo, advirtió este lunes, 6 de junio, que Venezuela está entrando en una fase de aumento de casos de COVID-19.

En una entrevista que ofreció al programa Shirley Radio en la sección «COVID en datos», Castro recordó que ante la limitación que hay en Venezuela para acceder a las pruebas PCR, es difícil calcular un «porcentaje fidedigno».

«La mayoría de los pacientes del Área Metropolitana de Caracas están en sus casas. Hay muy pocos hospitalizados, quizás uno o dos casos en todas las clínicas», expresó.

Ante eso, advirtió que pareciera ser que se está entrando en una fase de «aumento de casos», la cual desconocen cómo puede evolucionar.

Castro insistió que en espacios cerrados y donde haya población vulnerable se debe usar mascarilla. «No es momento para dejar de usar la mascarilla», dijo el médico.

Aumento de casos, menos vacunación

Julio Castro alertó que, mientras no se aumente el porcentaje de terceras dosis aplicadas, a medida que pasa el tiempo habrá mayor riesgo.

«Vamos a tener mayor cantidad de susceptibles, y aumentamos el riesgo de que se produzca una nueva ola pandémica intensa», expresó.

De acuerdo con Castro, no han sido convincentes para la población con respecto a la aplicación de la tercera dosis, destacando que no ocurre solo en Venezuela, pues en Estados Unidos, dijo, el porcentaje de esta dosis no sube del 35% desde hace mes y medio.

«Hay una mezcla doble de incentivo y ganas», explicó Castro.

Sobre la posibilidad de una cuarta dosis, consideró que las personas vulnerables «deben ir moviéndose hacia ella», aunque señaló que esto es «plausible».

«La información de tercera dosis de protección es muy reciente todavía», dijo.

Efectos poscovid

Castro señaló que existe una posible aparición de diabetes «como un efecto tardío poscovid», por lo cual instó a la gente a cuidarse.

«El porcentaje de personas con diabetes está por encima de lo que uno hubiera esperado dada la epidemia», alertó el médico infectólogo.

En ese sentido, señaló que la proporción de diabéticos es «más o menos estable» en el mundo, pero hay un aumento en el número de diabéticos «muy probablemente imputable al COVID».

«Son razones para no infectarse. Tenemos que usar la vacuna, la mascarilla y tenemos que seguirnos protegiendo», añadió.

Por otra parte, Castro indicó que los efectos del poscovid son «muy molestos» para algunas personas, destacando la arritmia e insuficiencia cardíaca, las cuales son «difíciles de manejar».

¿Erradicación de la COVID?

Castro no ve posible una erradicación de la COVID-19, pues el 30 o 40% de los contagiados no tienen síntomas, «es muy difícil identificarlo».

Asimismo, Castro señaló que el coronavirus no tiene una inmunidad definitiva.

«Hasta que no tengamos vacunas que tengan anticuerpos definitivos, o vacunas que produzcan anticuerpos definitivos, no lo veo en el escenario», expresó.

Para declarar la erradicación del coronavirus, Castro señaló que deben pasar tres o cuatro meses donde no haya ningún caso en el mundo.

*También puede leer: Venezuela registró 36 casos de covid-19 este #6Jun