Volátil situación en Latinoamérica presiona a venezolanos a una segunda migración - Runrun

El coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana (OVD) y sociólogo, Tomás Páez Bravo, confirmó que en muchos países de Latinoamérica «hay situaciones volátiles económica y políticamente” que están obligando a muchos venezolanos a movilizarse hacia otras naciones de América Latina y EEUU.

En entrevista para Unión Radio, Páez Bravo señaló que hay presencia de venezolanos en más de 90 países y en más de 400 ciudades. «La diáspora sigue creciendo, aproximadamente, a razón de 1.400 personas por día”.

El sociólogo explicó que dos tercios de los migrantes venezolanos se ha movido hacia Latinoamérica y estos países están en una situación muy peculiar que obliga a los venezolanos a optar por una segunda migración.

«Luego de estabilizarse y poder enviar recursos a familiares que dejaron atrás, comienza la movilización desde Colombia a Ecuador, Perú, y luego arman los viajes hacia EEUU y Centroamérica, en condiciones distintas, unos en avión y otros a través del Tapón de Darién, vía muy peligrosa. Pero sí, se está produciendo un movimiento de movilización interna en la región», dijo.

Población empobrecida

Tomás Páez Bravo indicó que en Venezuela sigue existiendo una población absolutamente empobrecida, sin fuentes de trabajo, sin posibilidades de estudio, con problemas de agua, electricidad, salud, educación que vive pensando en migrar.

Lamentó que actualmente, quienes migran, lo hacen empobrecidos: «Hay un cambio en el proceso migratorio, la gente ya no viajan en avión, no solamente porque no hay líneas aéreas como antes ni recursos para comprar pasajes”.

El coordinador del OVD indicó que la diáspora hoy representa lo que Venezuela era en 1960, la cantidad de habitantes que tenía Venezuela en ese año.

“Ni en el año 2020 ni en 2021 dejó de haber migración, solo que se contrajo por el cierre de fronteras y restricciones a la movilidad, además de las recientes peticiones de visas en varios países. Se redujo a 400.000. venezolanos en el año 2020 y a 600.000 en 2021. Ni el COVID-19 ni el poscovid frenaron el proceso migratorio venezolano”, afirmó.

Páez Bravo enfatizó que hay un cambio en el proceso migratorio, «ya no viajan en avión, solo 1% ó 2% de la población puede comprar un pasaje aéreo”.

Destacó el trabajo que están haciendo las organizaciones de la diáspora dentro y fuera del país. «Se necesita una nueva estrategia de los que están fuera y dentro porque todos somos venezolanos y todos vamos a ser importantes en el proceso de reconstrucción de Venezuela”.