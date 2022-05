Saab sobre ley contra acoso escolar: "Mientras se aprueba, la Fiscalía seguirá actuando" - Runrun

En lo que va de 2022, la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab registra 74 casos por violencia y acoso escolar.

Así lo afirmo el titular del Ministerio Público en una rueda de prensa, en la que recordó que el hecho de que el victimario sea un menor de edad no lo exculpa de un hecho punible.

El fiscal del madurismo recordó que el pasado 30 de abril, instruyó a todos los fiscales superiores a atender «de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar» que ocurran en sus regiones.

Destacó que, además del proyecto de ley que presentaron el mes pasado ante el Parlamento de mayoría oficialista para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar, están ejecutando un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar.

Este proyecto lo llevan a cabo la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con Fiscalías Superiores de todos los estados del país.

«Este plan durará todo el año y luego haremos un balance (…) Prevemos en la ley el delito más grave, que es el de la inducción al suicidio. Mientras no se apruebe esta ley, igual el Ministerio Público actúa. Porque si usted lesiona en un salón de clases o fuera de él a un compañero, lo agrede físicamente, el Código Penal establece el delito de lesiones. No vayan a creer que porque aún no existe la ley para sancionar el acoso escolar no vamos a actuar. Estamos actuando», ratificó.