Juez Scola será quien decida si Alex Saab tenía inmunidad diplomática - Runrun

La agencia Associated Press reseñó este 02 de mayo que un panel federal de apelaciones frustró el intento de la defensa de Alex Saab de que el empresario fuera reconocido como un diplomático extranjero.

El panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito no emitió una resolución respecto al argumento de la defensa de Alex Saab, quien alegó que la detención del señalado como testaferro de Nicolás Maduro en Cabo Verde violó la ley estadounidense y tratados internacionales que protegen a los diplomáticos.

Este panel decidió que sea el juez federal de Miami, el mismo que supervisa el caso penal contra Saab, quien decida sobre el asunto.

NEW: Appeals panel leaves to Judge Scola to decide whether Alex Saab is a Venezuelan diplomat immune from prosecution.

The procedural decision doesn't address the merits of Saab's argument, meaning he can still appeal if Judge Scola deems he must stand trial for corruption. pic.twitter.com/lW0Z4tMt8e

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 2, 2022