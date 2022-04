Fiscalía imputó al alcalde de Guatire por “corrupción, abuso de funciones” y otros delitos - Runrun

La audiencia de imputación se realizó el pasado 21 de abril ante representantes de la Fiscalía 10°, 20° y 25° del estado Miranda

El Ministerio Público (MP) imputó el pasado 21 de abril al alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Enrique Rodríguez Villanueva (40) por hechos de corrupción y violencia.

De acuerdo con el MP, Rodríguez Villanueva valiéndose de su cargo como máxima autoridad del sector Terrinca en Guatire, estado Miranda, el pasado 12 de abril junto con efectivos de PoliZamora y representantes de la empresa Guatire Textil, ocasionaron grandes destrozos en Villa Zamora 2021, arrasaron con plantaciones y viviendas, y desalojaron a las familias que ahí residían.

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante representantes de la Fiscalía 10°, 20° y 25° del estado Miranda. Según la nota de prensa del MP, por este hecho se le imputó los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación al territorio, cambio, obstrucción o sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos, destrucción de vegetación en las vertientes, afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal, autor en el delito de amenaza e intimidación, cómplice no necesario en el delito de privación legítima de libertad, agavillamiento y cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible.

Por este caso quedaron privados de libertad, el comisionado agregado José Martín Ramos Parica, comisionado jefe Belkis Yadira Ramírez Gallozo, comisionado jefe Neile Yeimala Martínez Marín, y Raúl Manuel Romero Chavarry.

El pasado 17 de abril, Tarek William Saab anunció que el burgomaestre estaba citado a comparecer ante el órgano de justicia, luego de que se filtrara un audio en redes sociales en donde Rodríguez ordenaba derribar las viviendas de varias familias y la detención de varias personas.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial de investigación que interpele y establezca las responsabilidades a las que haya lugar en el caso de atropello y agresión registrados en el parcelamiento Villa Zamora.