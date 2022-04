Cofavic: Las obligaciones de verdad, justicia y reparación no pueden minimizarse - Runrun

La ONG recordó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas»

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) divulgó este 21 de abril un comunicado en el que manifiesta su preocupación por «las graves e irreversibles consecuencias que podría acarrear» el ofrecer «salidas políticas y económicas a cambio de silenciar la voz de de víctimas de violaciones de derechos humanos y la negación del dolor que han sufrido».

La ONG recuerda que «las obligaciones de verdad, justicia y reparación de parte del Estado no se deben minimizar ni embargar en nombre del futuro, ni de reformas que son insuficientes, o de la búsqueda de mejores tiempos políticos, sociales y económicos».

En este sentido, destacó que «no es posible construir bienestar ignorando tantas heridas abiertas por la violencia estructural del Estado, ni desoyendo el clamor de madres, padres y familias enteras a quienes se les ha negado sistemáticamente la justicia».

En el documento, Cofavic también señala que, tanto el derecho internacional como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «establecen que ni las graves violaciones de derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad prescriben, por tanto, quedan excluidos de recibir cualquier beneficio, sean indultos o amnistías, que conlleven su impunidad».

«En Cofavic consideramos que las complejas e inéditas circunstancias que atravesamos en Venezuela constituyen un momento decisivo en el que la sociedad civil y en particular las organizaciones y personas defensoras debemos estrechar filas en torno a las víctimas, para proteger su voz y sus derechos. Ha sido gracias al testimonio de ellas y su voluntad de justicia que se ha logrado reconocer la grave crisis de derechos humanos y se han impulsado diversos mecanismos de protección internacional para Venezuela, tal y como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos o el mandato especial sobre Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU», se lee en el comunicado.

De igual manera, la ONG resaltó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas». Por ello, «el perdón y la reconciliación de una sociedad no se imponen, se construyen mediante el concurso voluntario de quienes desean establecer una nueva manera de convivir».