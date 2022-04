ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #13Abr - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 501.457.921 infectados y 6.188.218 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

La pérdida de olfato por COVID sería consecuencia de la inflamación nerviosa y no del virus

Si bien los impactos devastadores de la anosmia mediada por COVID son bien conocidos, los mecanismos biológicos subyacentes a la afección siguen siendo un misterio. En un estudio publicado en JAMA Neurology, un equipo dirigido por Johns Hopkins Medicine demostró que la pérdida del olfato probablemente sea una consecuencia secundaria de la inflamación que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde a la infección por SARS-CoV-2 en lugar de una acción directa del virus. Infobae

Covid-19: ¿qué se espera de las nuevas variantes XD, XE y XF?

Recientemente se ha empezado a hablar de una nueva serie de variantes de Sars-Cov-2 cuyo nombre empieza por la letra X: XA a XS. Estas variantes son recombinantes de otras cepas ya descritas anteriormente. Su origen no es como el que he descrito en párrafos anteriores, sino que se han formado en el curso de la coinfección de una misma célula por dos coronavirus de estirpes diferentes. EN

Chile dejará de exigir vacunación y PCR para extranjeros que ingresen al país

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron este martes que a partir del jueves ya no será imprescindible la vacunación contra el covid-19 ni la realización de una prueba PCR para extranjeros que ingresen al país. Así lo confirmó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien explicó que quienes no dispongan de su esquema de vacunación completo y homologado podrán ingresar a Chile. Pero no dispondrán de un carnet obligatorio para realizar algunas actividades como entrar en bares y restaurantes, cines o gimnasios. EFE

Deltacron y XE muestran como el coronavirus se reinventa en forma permanente

La Organización Mundial de la Salud pide que se sigan haciendo test y se vigile la combinación de las variantes resultantes de Ómicron y Delta. Los expertos subrayan cuantos más contagios haya, mayor posibilidad de nuevas variante tendremos. Infobae

Por qué la OMS decidió mantener al covid-19 en el nivel de pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció su decisión de mantener la propagación del covid-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia porque «no es el momento de bajar la guardia», sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. Portafolio