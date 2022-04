Frente Amplio por la salud insta a no bajar la guardia ante el coronavirus - Runrun

Pese a que según el Frente Amplio por la salud no se registran nuevos fallecimientos del personal sanitario, la ONG Monitor Salud informó que los contagios de este sector se incrementó de forma «drástica» durante marzo de 2022

El Frente Amplio Profesional por la salud instó este martes, 5 de abril, a no bajar la guardia ante la COVID-19 y reforzar las medidas de seguridad contra el virus.

De acuerdo con una nota de prensa que compartió Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, advierten que aunque los contagios han bajado, «lo menos recomendable es pensar que todo ha terminado».

Asimismo, los especialistas del Frente Amplio por la salud manifestaron que observaron una disminución en el acceso a las vacunas.

También, en el texto, enfatizan en declaraciones recientes de Huníades Urbina Medita, secretario de la Academia Nacional de Medicina, quien solicitó al régimen de Nicolás Maduro «intensificar el proceso de vacunación contra COVID-19 de manera urgente”.

Urbina, además, advirtió que Venezuela tiene apenas 50% de la población vacunada con dos dosis y destacó que actualmente en Venezuela, «se está rebajando en las terceras y cuartas dosis con un cupo muy reducido».

Igualmente, el especialista explicó que con un 80% de la población vacunada se puede volver a las clases 100% presenciales. También, recordó que, de no mantener las medidas de bioseguridad, «el país verá los niveles de repunte que hay en oras ciudades del mundo”.

Por otra parte, los expertos del Frente Amplio por la salud añadieron que Urbina advirtió que se están viendo casos de gravedad con síndrome post COVID-19 tras el contagio con la variante ómicron.

Pese a que el médico no ahondó con relación a las secuelas, sí mencionó de problemas cardiacos y neurológicos.

No hay que relajarse

Según señala la nota de prensa, en días pasados la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que pese a que la mayoría de las medidas contra la COVID-19 se han relajado, los gobiernos de la región deben enfocarse en “la protección de los más vulnerables».

Sobre lo anterior, el subdirector de la OPS, Jabas Barbosa, agregó que si bien es cierto que los contagios y las muertes por coronavirus han disminuido, el organismo sanitario considera que aún “se registran demasiados casos”, lo que supone “un claro indicio de que la transmisión aún no está controlada”.

Además, comentan que Barbosa destacó que la COVID-19 demostró una vez más que las vacunas «son la herramientas más importante para controlar las enfermedades infecciosas y salvar vidas».

«De allí que en Venezuela este proceso debe continuar sin pausas y no debemos bajar la guardia frente al coronavirus . El llamado no es solo al régimen de Maduro. Es también a los ciudadanos del país a no relajar las medidas de autocuidado para evitar el contagio. Es mejor prevenir hoy que lamentar mañana”. concluye el Frente Amplio por la Salud.

Sector sanitario sin fallecidos por COVID-19

De acuerdo con el reporte del frente, sobre la semana 84 de pandemia en Venezuela, no se contabilizaron nuevos fallecimientos de profesionales sanitarios por COVID-19 durante el lapso comprendido del 28 de marzo al 3 de abril de este 2022.

Según explican, la cifra de fallecidos se mantuvo en 1.020, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela.

«Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela, como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales», añadieron.

Casos en el personal sanitario aumentaron de forma “drástica” en marzo

Pese a que según el Frente Amplio por la salud no se registran nuevos fallecimientos del personal sanitario, la ONG Monitor Salud informó que los contagios de este sector se incrementaron de forma «drástica» durante marzo de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, la ONG señaló que de 232 casos que se registraron en febrero del personal sanitario, la cifra ascendió a 1.058 en marzo.

También, señalan que en el Hospital Central de Maracay el personal de salud más afectado fueron médicos y enfermeras con 13 y 19 contagios respectivamente.

Por su parte, la región oriental en el mes de febrero reportó en 18 hospitales un total de 192 contagios, número que se mantuvo en el mes de marzo.

