Abundan las dudas y el desconocimiento en la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras - Runrun

La normativa aún no ha quedado del todo clara y a una semana de su veloz implementación abundan las dudas, la incertidumbre y la molestia entre los consumidores

Viviana Franco, comerciante en un local ubicado en Filas de Mariches, municipio Sucre en Petare, comentó que desde el pasado lunes, 28 de marzo, muchos clientes llegan a su local a preguntar si está cobrando el 3% del impuesto, o si el cobro aplica para todos o solo para quienes paguen en efectivo.

“Hay nerviosismo y mucha incertidumbre porque nadie quiere perder más dinero del que ya se cobra con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y también porque todos saben que con este nuevo impuesto, los precios de los alimentos se van a disparar, cosa que ya viene pasando desde que Maduro anunció el aumento del sueldo mínimo”, dijo Franco.

La comerciante opina que el IGTF va a afectar mucho más la ya golpeada economía. “Se habla de grandes transacciones, pero la verdad es que esto va a afectar hasta la compra más mínima. Es como si estuvieran poniendo el IVA al 19%”.

Por su parte, Juan Osorio, usuario de la reconocida cadena de farmacias, afirmó que el IGTF representa un abuso y un robo, pues es mucho el dinero con el que se está quedando el gobierno.

“Yo cuando voy a la farmacia me gasto mínimo 50$ en productos de aseo personal y medicinas. Ahora, con este nuevo impuesto, tengo que pagar 9.5$ más si sumo el IVA con el IGTF. Si alguien va y gasta 100$, el gobierno se va a quedar con casi 20 dólares y eso ni siquiera se ve, porque las pensiones son miserables y los servicios públicos ni hablar”, expresó.

El pasado martes, 29 de marzo, la cadena de restaurantes Arturo’s Venezuela anunció a través de su cuenta en Instagram la reactivación de pagos en divisas, esto después de que emitieran un comunicado en donde informaban que momentáneamente no aceptarían pago en dólares debido a la “incertidumbre” generada por la Ley IGTF.

Así como el restaurante de comida rápida, también supermercados, tiendas, servicios y hasta pequeños comercios, el primer día de haberse implementado esta ley, prefirieron esperar y suspender el pago en divisas hasta tener más claro cómo iba a ser el funcionamiento de este impuesto.

El IGTF entró en vigencia y quedó establecido en la Gaceta Oficial N° 6.687 del 25 de febrero de 2022 que la normativa se aplicará para el cobro del tributo para todas aquellas empresas o personas que realicen operaciones financieras en moneda extranjera o criptomonedas diferentes al Petro.

Sin embargo, la normativa aún no ha quedado del todo clara y a una semana de su veloz implementación abundan las dudas, la incertidumbre y la molestia entre los consumidores por el desconocimiento y la improvisación en la aplicación del IGTF.

A juicio del directivo de la Cámara de Comercio e Industria del Municipio Caroní (CamCaroní), en el estado Bolívar, Camilo London, hay muchas razones por las cuales los comercios han presentado problemas para adecuarse a la nueva normativa.

Una de ellas es que solo tuvieron 10 días para hacer la adaptación, de esos, cuatro no eran hábiles, por lo que solo fueron seis días desde que salió publicada, el 17 de marzo de 2022, la providencia administrativa dictada por el Seniat.

Por su parte, el abogado especialista en derecho tributario, Juan Carlos Castillo, detalló para Runrun.es varias situaciones complicadas que se están presentando con el IGTF y que están generando confusión en la colectividad.

Castillo señala que la primera situación que complica la aplicación de esta normativa es que muchos agentes de percepción no están preparados para poder cobrar o percibir este nuevo tributo, principalmente por la adecuación que necesitan las máquinas e impresoras fiscales para incluir nuevos campos y reflejar las distintas monedas y montos en la factura.

“Otra situación complicada es cuando los pagos se realizan a un sujeto pasivo especial, pero la cobranza es en una oportunidad distinta, es decir, cuando un bufete de abogados emite una factura por 1000$ pero esa factura no se la van a pagar en ese mismo momento, la ley señala que cuando se emite una factura se debe indicar el monto del impuesto y la alícuota, pero si no se sabe en qué moneda te van a pagar es otra complicación, porque el hecho imponible a las GTF no es la emisión de la factura sino la cobranza”, explicó Castillo.