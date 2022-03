Cecodap sobre proyecto de ley de acoso escolar: La responsabilidad no debe recaer solamente en el centro educativo - Runrun

Este martes, 29 de marzo, el educador, orientador y fundador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Fernando Pereira señaló que el problema del acoso escolar no es una responsabilidad que solamente le compete a los centros educativos.

Sobre el proyecto de Ley que adelanta el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, indicó que valora que se visibilice el acoso como violencia, como una coacción inadmisible; pero que existe un problema de ritmo.

«El fiscal ha hablado a través de las redes sociales sobre el proyecto, pero es tiempo de que podamos conocer los lineamientos de ese proyecto, que él comenta que está avanzando», dijo a través de una entrevista por el Circuitos Éxitos.

El director de Cecodap enfatizó que en un problema de acoso escolar están también involucradas las familias por lo que el problema no se va a solucionar solo sancionando a directivos de la institución donde ocurre el hecho.

«Hacemos votos y esperamos con ansias leer las propuestas, y que el proyecto ofrezca alternativas y que no se siga diciendo que esas situaciones deben mantenerse perennemente», dijo.

Sobre la actuación de los colegios en casos de acoso escolar, Fernando Pereira afirmó que los colegios en muchos casos denuncian y reportan casos de acoso escolar y son los órganos y consejos de protección o los distritos educativos los que no tienen respuesta oportuna.

«Muchos colegios privados se ven de mano atadas sobre tomar medidas disciplinarias por acoso en tanto que la Ley Orgánica de Educación dejó un pendiente, una deuda de muchos años sin definir: una ley especial para los aspectos que tienen que ver con la convivencia y disciplina escolar«, aseguró.

Fernando Pereira afirmó que hay muchas dificultades desde el punto de vista legal, con el vacío que dejó la nueva Ley Orgánica de Educación que dejó una disposición transitoria de que toda situación que tenga que ver con la disciplina en un centro educativo debe ser resuelta a través de medidas alternativas de conciliación y diálogo.

«En los casos donde hay una actitud de no colaboración de la familia, de hacerse los desentendidos ante el acoso, de no llevar al niño o adolescente un tratamiento o evaluación terepéutica, los centros educativos o los consejos de protección de la Lopna están de manos atadas y las medidas que se pueden tomar no son suficientes, lo que redunda en la protección de las víctimas», explicó Pereira.