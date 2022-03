Constructora Sambil recuperó centro comercial en La Candelaria tras 13 años de expropiación - Runrun

El 21 de diciembre del año 2008, el expresidente Hugo Chávez ordenó ejecutar la expropiación de las instalaciones del Sambil de La Candelaria

La Constructora Sambil anunció este viernes, 18 de marzo, que esta semana se concretó la devolución del Sambil de La Candelaria, luego de 13 años de que este edificio fuera expropiado por el expresidente Hugo Chávez.

A través de un comunicado que publicaron en Instagram, expresaron: «Con esta devolución se reinicia el proceso de consolidación de una mezcla comercial y de servicios, destinados a atender y satisfacer, las necesidades esenciales de esta populosa y querida comunidad de La Candelaria».

Además, explican que decidieron hacer pública la información debido a la cantidad de llamadas que recibieron para confirmar la veracidad de esta información, que algunas cuentas difundieron como extraoficial el jueves 17 de marzo en horas de la noche.

«En tal sentido, queremos informar, que ya se han iniciado las labores de adecuación, mantenimiento y reformas, tanto en el edificio como en los locales comerciales, áreas comunes y estacionamientos», añadieron.

La Constructora Sambil espera poder avanzar «con la mayor celeridad» para poner en marca la operación de este centro comercial, y poder brindar el mejor servicio a la comunidad.

«En nombre de todos nuestros trabajadores, empleados y comerciantes, agradecemos a todos los que desde el Sector Público y el Sector Privado, nos han expresado sus muestras de afecto y consideración», apostillaron.

Por último, manifestaron estar «muy ilusionados de poder completar el propósito de servicio y excelencia», el cual se propusieron desde el año 2006 cuando iniciaron este proyecto.

Hace 13 años Chávez ordenó expropiar la instalación

El 21 de diciembre del año 2008, el expresidente Hugo Chávez ordenó ejecutar la expropiación de las instalaciones del Sambil de La Candelaria.

«¿Cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un bicho de esos, un Sambil? (…) No, no y no. ¿Quién aguanta el tráfico ahí?», dijo Chávez en su programa Aló Presidente.

En ese sentido, le dijo a Jorge Rodríguez, que en ese momento era alcalde del municipio Libertador, que había que «tomar acciones», porque la construcción de ese centro comercial no se podía permitir.

«Ahí en La Candelaria, donde no cabe un alma, están haciendo un Sambil. Eso va a colapsar todo el centro de Caracas. Pare eso, señor alcalde, y vamos a revisar todo eso, y vamos a expropiar eso para convertirlo en una clínica, en una universidad, no sé qué», sentenció.

Sin embargo, pasados más de 13 años, en la edificación no se creó ninguna escuela, ni clínica, ni universidad.

Promesas no cumplidas

Además de Hugo Chávez, quien prometió crear una escuela, clínica o universidad en esta edificación y no lo cumplió, otros dirigentes del chavismo hicieron promesas sobre los espacios del Sambil de La Candelaria que nunca se llevaron a cabo.

Cuando Jacqueline Faría era jefa de Gobierno del Distrito Capital en el año 2010, prometió realizar un Centro de Convenciones La Candelaria.

A su vez, el 22 de julio del año 2014, Ernesto Villegas aseguró que Nicolás Maduro ordenó que se desocupara a las familias que vivían en la sede del Sambil La Candelaria.

También, en el 2015, cuando Isabel Delgado era ministra para el Comercio, dijo que tenía pensado crear un centro cultural y comercial, reacondicionando los espacios, pero esto tampoco ocurrió.