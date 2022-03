El festival social de artes escénicas "Manzanoarte" cerrará este #20Mar con un espectáculo de circo en Mamera - Runrun

Con el apoyo de la Embajada de Suiza y la Embajada de Francia en Venezuela y la coordinación de la Fundación Manzanoarte desde el 11 y hasta el 20 de marzo se celebra una nueva edición del festival dedicado a la promoción de las artes escénicas y circenses con enfoque social

Desde el 11 y hasta el 20 de marzo se celebra la tercera edición del Manzanoarte Festival, un festival de artes escénicas y circenses, creado con el objetivo de promover el arte con enfoque social en comunidades vulnerables para fomentar la cultura, la recreación, el aprendizaje y el sentido de pertenencia entre sus pobladores.

Durante diez días, del 11 al 20 de marzo 2022, el festival se convierte en un espacio de encuentro donde niños, niñas y jóvenes, y el público general de distintas comunidades rurales y urbanas, podrán apreciar el trabajo de artistas nacionales e internacionales invitados, junto a los alumnos de la Escuela del Circo Social coordinada por la Fundación Manzanoarte, quienes presentarán espectáculos y actividades culturales, llevando una experiencia única de entretenimiento a sectores que usualmente no tienen la posibilidad y el acceso para apreciar y hacer arte. El festival también es una plataforma para impulsar el turismo y los talentos locales.

#11Mar Te entregamos la última actividad #comunitaria de las Comaes Andantes "#ManzanoArte Festival 2022 dicta taller introductorio de artes escénicas a niñas y niños de Altagracia de La Montaña"https://t.co/xyy47NIjZe pic.twitter.com/56ud9MJ0Ks — Comadres Púrpuras🌺 (@comadrepurpura) March 11, 2022

Entre los invitados internacionales que participan este año, destacan los reconocidos artistas Yoshiko Chuma (Japón-USA), una artista conceptual, coreógrafa y directora artística de la Compañía «The School of Hard Knocks» radicada en Nueva York, con gran influencia en la danza posmoderna neoyorquina desde los años 80s; Sévane Gurunlian (Suiza), un artista de artes circenses formado en la escuela de circo Théâtre Cirqule de Ginebra y la escuela de Circo de Quebec, especialista en monociclo y arte sonoro, fundador de la compañía de circo Origami, ha participado dos veces en el campeonato del mundo de monociclo; Tom Lacoste (Francia), un malabarista y payaso que se formó en las escuelas de circo de Bordeaux y Lomme, y fue ganador de la medalla de plata en el prestigioso Festival Mondial du Cirque de Demain; y Emiliano Ron (Argentina-España), aka The Rope Master, artista de circo radicado en España quien se especializa en el arte de la cuerda lisa con un estilo particular, excéntrico y distintivo (un auténtico “freaky” de la cuerda).

Además de los invitados internacionales, por Venezuela participarán más de 30 artistas nacionales de las artes escénicas, circenses y el hip hop. Entre ellos, Luis Bogado (aka El Enano) y Zorybel García, fundadores de Manzanoarte, formados en la Academia de Teatro Dimitri en Suiza, quienes tienen una amplia y reconocida trayectoria dentro y fuera del país.

El Festival ha tenido eventos y actividades en Caracas y La Guaira que incluyen circo, danza, música, teatro y artes plásticas. Empezando en la parroquia Carayaca de Vargas, en las comunidades de El Pozo y la Plaza Bolívar de Tarmas. En Caracas, las actividades han contado con distintas sedes: Teatro Río Caribe de San Bernardino, Celarg de Altamira, y en las comunidades de La Vega y Mamera, al oeste de la ciudad.

Spending some time visiting ManzanoArte. A social circus set up for the community of Manzanillo, Vargas, Venezuela pic.twitter.com/JtHlmAXoS3 — alexbartsch.eth (@Alex_Bartsch) March 13, 2022

Durante el festival también se realizan diversas actividades educativas que tienen un impacto social. Los artistas internacionales dictan talleres profesionales de sus especialidades en el Teatro Río Caribe y en la Compañía Nacional de Danza.

Para el cierre del 3.er Manzanoarte Festival, en el marco de la celebración de la Fiesta de La Francofonía 2022 en Venezuela, con el apoyo de la Embajada de Francia, se realizará un acto de clausura el 20 de marzo, Día Internacional de la Francofonía, con un espectáculo de circo en la Cancha Deportiva Los Templarios de Mamera a las 2.00 pm. con entrada libre.

Manzanoarte Festival 2022 es posible gracias al apoyo de aliados, amigos y colaboradores: la Embajada de Suiza en Venezuela, la Embajada de Francia en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Fundación Compañía Nacional de Danza, el Río Teatro Caribe, Caracas Mi Convive, Artefacto Media, Crear Venezuela, Celarg Revista Café, Boycot, Publica Click, Wonderwound, Ingravidos, Circo Unido de Venezuela, Merekete, Sushi Lovers, Om Healthly Food, Ricata y The Veggies.