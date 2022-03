“Las aspiraciones democráticas valen más que barriles de petróleo”: Menéndez pide a Biden no quitar sanciones a Maduro - Runrun

El senador demócrata Bob Menéndez rechazó la posibilidad de que la Casa Blanca relaje las sanciones contra Venezuela con el objetivo de contener el precio del crudo en los mercados globales.

Mediante un comunicado difundido este lunes, 7 de marzo, el senador Menéndez manifestó su «rotunda» oposición ante esta posibilidad.

«Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo», expresó Menéndez en el texto.

La reacción de Menéndez se da ante informaciones que revelan que, presuntamente, el gobierno de Biden estudia levantar parte de las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

Precisamente, ese fue uno de los temas que abordó la delegación estadounidense que se reunió con voceros del régimen de Nicolás Maduro el pasado sábado, 5 de marzo.

En tal sentido, Menéndez expresó sus «serias preocupaciones» por la posibilidad de que esas negociaciones «para comprar petróleo venezolano» puedan «perpetuar una crisis humanitaria que ha desestabilizado a América Latina y el Caribe durante toda una generación».

«Me opongo clara y rotundamente a cualquier esfuerzo que rellene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dineros del sector petrolero mientras que Maduro sigue privando al pueblo venezolano de sus derechos humanos, libertades e incluso necesidades básicas como un plato de comida», recalcó el senador.

New: Menendez, head of Senate Foreign Relations Committee, on Biden admin’s talks w/Maduro regime —

“The democratic aspirations of the Venezuelan people, much like the resolve and courage of the people of Ukraine, are worth much more than a few thousand barrels of oil.” pic.twitter.com/mzWOTmSE7c

— Sabrina Rodríguez (@sabrod123) March 8, 2022