OVF: El bolívar no ha ganado terreno y la mitad de pagos se hacen en dólares - Runrun

José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, describió el proceso de dolarización en Venezuela como «incompleto, informal, caótico, sin norma» y con predominio del efectivo, algo que es inusual en el resto del mundo

La investigación, que recogió información de 354 establecimientos del Área Metropolitana de Caracas, encontró que 34,3% de los pagos se hacen con dólares en efectivo y 15,9% con dólares a través de otras vías. 49,8% de las compras se hacen en bolívares

Durante la presentación este 22 de febrero de un estudio practicado en mercados populares y establecimientos comerciales del Área Metropolitana de Caracas, el economista José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), informó que la mitad de los pagos en la ciudad capital del país se hacen en dólares.

“La mitad de los pagos hechos en Caracas, y me atrevería a decir que en Venezuela, exceptuando Táchira y Zulia en su zona fronteriza, se hacen en dólares y no en bolívares”, recalcó Guerra durante la presentación virtual del estudio, que se elaboró a partir de información de más de 354 establecimientos de los cinco municipios de la Gran Caracas.

Los datos se recabaron en mercados populares, como los de Quinta Crespo, Catia, Chacao, Petare, cadenas de supermercados, bodegas, farmacias, ferreterías, panaderías, talleres, restaurantes, hoteles, entre otros.

“La referencia para fijar precios es en dólares. Pero es distinto a como está marcado en la etiqueta. No es verdad que el bolívar haya ganado terreno como moneda para transacciones, (…) El comerciante piensa en dólares, aunque pueda cobrar en bolívares”, precisó Guerra.

El estudio encontró que la mitad de las ventas se cobra en dólares y la mitad de las compras se hacen igualmente en dólares. La moneda local se emplea para transacciones menores, como el pago del transporte público.

En específico, 34,3% de los pagos son con dólares en efectivo y 15,9% con dólares a través de otras vías. Mientras que en los comercios estudiados 49,8% de los pagos se hicieron en bolívares.

Además, se determinó que al menos 99% de los precios están dolarizados.

Insistió Guerra en que, contrario a lo que afirma el gobierno, la dolarización sigue creciendo en Venezuela y no ha aumentado la preferencia por el bolívar como método de pago.

«Claramente, lo que hemos visto en los dos primeros meses del año es que el dólar ha venido tomando cada vez más presencia tanto en marcaje de precios como en los medios de pago. Y el bolívar está quedando para aquellos venezolanos que no puede acceder a los dólares, ni a través del salario, remesas, entre otros», acotó.

El OVF resalta en el documento que el marcaje de precio sigue siendo mayoritariamente en bolívares debido a las “regulaciones oficiales” y al temor a multas y sanciones.

Dolarización «incompleta, informal y caótica»

El profesor de Economía y diputado a la AN de 2015 describió el proceso de dolarización en Venezuela como «incompleto, informal, caótico, sin norma» y con predominio del efectivo, algo que es inusual.

«En ninguna otra parte del mundo se puede apreciar que las transacciones se haga principalmente en efectivo, y eso ocurre por la forma en que esta se ha instalado la dolarización en nuestra economía», explicó.

A tal respecto, señaló que el estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas encontró que la gran mayoría de los pagos se hacen en efectivo y no con instrumentos financieros. Solo 16% de la población paga a través de métodos como Zelle, Paypal o similares.

«Y eso es porque la inyección que hace el BCV la hace en efectivo. Los lunes le asigna a los bancos 50 millones de dólares en efectivo, no se ve una transferencia. Los instrumentos financieros han venido ganando terreno, pero poco terreno. Tres años atrás, si hubiésemos hecho este estudio no llegarían a 1%, pero en la actualidad el porcentaje de personas que los usan está entre 15% o 16%», precisó Guerra.

Recordó Guerra que la dolarización ocurre cuando se pierde la confianza en la moneda, cuando el sujeto opta por deshacerse de ella y busca espacios para negociar con otra moneda. En Venezuela, luego de tres reconversiones que le quitaron 14 ceros en la moneda, la confianza en el bolívar quedó «destruida», según el experto.

.El miembro del OVF también destacó que, una vez instalada la dolarización, cuesta salir de ella.

«Aunque los países salgan de hiperinflación queda la dolarización. Perú acabó con la hiperinflación a principios de los 90 y aún más de la mitad de los depósitos de los bancos está en el extranjero. Restablecer la credibilidad en la moneda tarda mucho, la gente siempre desconfía y piensa que habrá una devaluación», argumentó.

Encarecimiento de precios y alza del costo de la vida en dólares

A pesar de que técnicamente el país abandonó la hiperinflación, los ciudadanos lidian y seguirán lidiando con el aumento de precios en dólares.

Ángel Alvarado, economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, indica que el tipo de cambio seguirá jugando un gran papel en este proceso que afecta la capacidad de comprar del ciudadano.

«La Cesta Petare costaba hace cuatro años lo mismo que la de Cúcuta, hoy la Petare cuesta casi 10$ más».

Según Guerra, esto es consecuencia directa de la decisión del gobierno de «anclar el tipo de cambio para bajar la inflación a cualquier costo». Esto ha generado, entre otras consecuencias, que los productos importados sean más baratos que los producidos en el país.

Advierte Guerra que no hay voluntad en el gobierno de enmendar esta situación en el corto plazo.

«Un kilo de queso traído de Luxembrugo de los alpes suizos es más barato que un kilo de queso guayanés, porque el productor local de este producto enfrenta una inflación de 500% Y ahorita no van a hacer nada, este va a ser un año en el que van a seguir anclando el tipo de cambio. Quieren llevar la inflación a 1% mensual y desde ahí repensar. Este plan ha sido draconiano, anclar el tipo de cambio y no aumentar los salarios. La economía no crece lo que tenía que crecer y hay sectores desapareciendo del mercado», alertó el economista.