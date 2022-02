Informe final de la MOE-UE: Falta de independencia judicial comprometió imparcialidad y transparencia de regionales - Runrun

Este 22 de febrero Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), presentó desde Bruselas el informe final sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela del pasado mes de noviembre.

En rueda de prensa, explicó que este informe incluye la valoración completa de la MOE UE de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 y una lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales.

Reveló que este documento fue compartido al Consejo Nacional Electoral el pasado lunes y que hay que dar un tiempo «para percibir la interpretación» que hace este ente.

Descartó que lo hubiesen hecho llegar al gobierno: «Solo nos cabe entregar este informe al CNE, que es la autoridad que nos ha invitado y es nuestro interlocutor».

En la ronda de preguntas de la presentación, Santos se negó a afirmar que las elecciones no hubiesen sido libres o faltas de transparencia, así como a emitir cualquier otro calificativo sobre el proceso.

«Ese tipo de clasificación de elecciones es algo muy reductor. Las organizaciones internacionales no adoptan ese tipo de clasificaciones en los diferentes países. Un acto electoral es algo más complejo, que no se puede reducir en tres palabras. Hay que leer todo el informe y sacar las conclusiones, no es una nuestra intención reducir un acto tan complejo en una reducción tan simplista en cuanto a catalogación de actos electorales», destacó.

Santos también aclaró que a la Misión no se le negó la presencia en los comicios repetidos de Barinas: «No nos fue negada la presencia en el acto de Barinas, simplemente tuvimos que cumplir el plazo de permanencia fijado en el acuerdo administrativo, y el plazo era que después de anunciar los resultados de los comicios de noviembre, la misión tenía que salir (…) No hubo invitación para que observaremos Barinas, eso fue otra cuestión», aclaró.

Por otra parte, añadió que no presentaron el informe en Venezuela porque no recibieron respuesta del gobierno a la petición.

«No ha habido permisos negados, solo no ha habido respuesta a nuestro pedido para fijar una fecha para que nosotros pudiéramos ir a Venezuela a presentar el informe, no hubo contestación a tiempo para fijar una fecha (…) No hemos regresado a Venezuela, pero lo más importante es que el informe está siendo presentado dentro de los lapsos establecidos. En cuanto a no ir a Venezuela, es algo sobre lo cual no nos cabe decir nada, porque no tenemos información, solo las autoridades venezolanos pueden decir por qué no pudimos tener esa invitación», señaló.