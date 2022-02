Madre de bebé asesinado en Trinidad y Tobago fue llevada a declarar en delicadas condiciones de salud - Runrun

La madre del menor fue operada el pasado jueves, 17 de febrero, en uno de sus hombros luego de que ella también recibiera un disparo

Darielvis Sarabia, madre de Yaelvis Santoyo Sarabia, niño de un año que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, fue llevada a declarar en delicadas condiciones de salud.

Según una nota del medio Trinidad Express, la mujer, en lugar de poder acudir a darle el último adiós a su hijo, fue detenida por la policía para ser interrogada después de ser dada de alta de Hospital Distrital de Sangre Grande.

A juicio de la activista de los derechos humanos Yesenia González, la decisión de la policía de no llevar a la mujer al funeral el viernes fue una “crueldad con un ser humano” cuyo bebé “dio su último aliento en sus brazos”.

También, dijo que se cree que la misma bala que mató al niño fue la que hirió a su madre mientras lo acunaba.

“Ese mismo día que le dieron el alta hospitalaria fue el mismo día que enterraron a su hijo pero en lugar de llevarla al funeral, la llevaron a la comisaría. Eso es crueldad con los humanos”, dijo González.

González cuestionó la decisión de la policía de negarle a una madre la oportunidad de asistir al funeral de su hijo y, en cambio, detenerla para interrogarla. Además, recordó que recién el día anterior Sarabia había sido operada.

La madre del menor fue operada el pasado jueves, 17 de febrero, en uno de sus hombros luego de que ella también recibiera un disparo cuando la Guardia Costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra un grupo de migrantes venezolanos.

#19Feb 🚨 INHUMANO Con rostro de sentir dolores más fuertes que los físicos, Darielvis Sarabia, madre de Yaelvis Santoyo, fue llevada a un interrogatorio mientras enterraban a su bebé asesinado por Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Video @UniNoticias @ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/Rzvniv7yLg — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) February 19, 2022

Declaraciones del padre del niño

Yermi Santoyo, padre del bebé venezolano que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, pidió ayuda a los medios internacionales para que se hagan eco de este hecho.

En un video difundido en redes sociales, Santoyo expresó: «No respetan el dolor que tenemos. La llevaron a Sangre Grande al módulo policial, luego se sintió muy mal y la trasladaron otra vez al hospital».

Dijo que después de aplicarle los medicamentos, la llevarían de nuevo al módulo policial y que esta dormiría en una silla.

«Mi esposa no es ninguna delincuente para que me la tengan así. Más bien nosotros somos agredidos por Trinidad. ¿Qué más quieren ellos? Me mataron de mi hijo. ¿Qué más quieren de mí? Que me maten a mí, a mi esposa y a mi hija y se acaba el problema, porque estamos sufriendo demasiado».

DENUNCIA: LA MADRE DEL BEBÉ ASESINADO POR LA GUARDIA DE TRINIDAD RECIBE MALOS TRATOS

Yermi Santoyo, padre del bebé venezolano migrante que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, hizo la denuncia.

Pide ayuda a medios internacionales para se hagan eco del caso. pic.twitter.com/B8Uv6ePvih — William Echeverría (@Quijoteando) February 19, 2022

