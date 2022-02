Por falta de datos el PMA-ONU no incluyó a Venezuela en mapa de puntos críticos del hambre - Runrun

El Programa Mundial de Alimentos y las Naciones Unidas no incluyeron a Venezuela en el mapa de puntos críticos del hambre por falta de datos.

De acuerdo con el informe, además de Venezuela, lo mismo ocurrió con la La República Popular de Corea.

Asimismo, indicaron que hubo falta de disponibilidad o escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria, lo cual «no permitía una evaluación comparativa basada en la aplicación metodología», y por tanto, no se reflejaron en el mapa de puntos críticos del hambre.

Por otra parte, señalaron que Colombia es el país que alberga el mayor número de migrantes venezolanos en la región.

«A agosto de 2021, más de 1,8 millones de migrantes de Venezuela fueron estar en el país, lo que representa un aumento de 100 000 desde principios de 2021, a pesar de los cierres oficiales de fronteras entre los dos países hasta octubre de 2021», añade el texto.

También, señalaron que el Estatus de Protección Temporal que otorga Colombia a migrantes venezolanos, junto a la apertura de fronteras, podría «impulsar un mayor aumento de flujos migratorios en los próximos meses».

Otro dato es que, aproximadamente el 64% (1,1 millones) de migrantes venezolanos en Colombia tenían inseguridad alimentaria en julio de 2021, incluido el 14% severamente inseguro.

En el caso de los venezolanos en Ecuador y Perú, se muestra un panorama similar. «La proporción de personas en situación de inseguridad alimentaria inmigrantes sigue siendo alta, en 66 y 57 por ciento respectivamente, a pesar de una mejora respecto a 2020”.

Desde el PMA recomendaron a países receptores de venezolanos lo siguiente:

