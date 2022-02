Analista considera que se necesita una "avalancha de unidad nacional" para lograr un cambio político - Runrun

El politólogo y subdirector del Centro Gumilla, Piero Trepiccione declaró en el encuentro virtual “Perspectiva País: ¿Qué esperar del 2022?” que la posición debe ser “afectiva”, con “conexión” y “cercana” a las necesidades de la gente

Piero Trepiccione cree que lo ocurrido en Barinas evidencia que el radicalismo «llegó a su fin» y que la población, sea opositora, oficialista o sin intereses, se ubicó en el “centro del descontento” y generó un impacto en las elecciones

El politólogo y subdirector del Centro Gumilla, Piero Trepiccione, opinó en un foro virtual este 1 de febrero que, para que en Venezuela haya un cambio político, debe existir una “avalancha de unidad nacional” opositora que esté en sintonía con las necesidades de un pueblo sumergido en un “desastre” económico, político y social.

Así lo expuso en el primer encuentro virtual “Perspectiva País: ¿Qué esperar del 2022?” organizado por Medianálisis y que contó con la moderación de Andrés Cañizalez, director de la organización.

A juicio del analista, la oposición debe ser “afectiva”, con “conexión” y “cercana” a la gente para lograr cambios, porque de lo contrario el oficialismo seguirá siendo victorioso.

“Si no hay acercamiento; conexión con las necesidades del pueblo; ser afectivos con la gente y se evidencien acciones de unidad, no hay posibilidades de cambios. Para lograr eso hay que hablar, conversar y transformar las voluntades en una unidad afectiva. Hay que crear un evento avalancha de unidad nacional afectiva; si no se logra eso, si no hay esa consolidación, podemos tener a (Nicolás) Maduro o cualquier figura del PSUV victorioso en 2024”, consideró Trepiccione.

Como ejemplo de unidad se refirió a la utilización del mecanismo de financiamiento del Fondo Monetario Internacional para reconstruir al país.

En ese sentido, indicó que una de las vías para recuperar el aparato productivo nacional es recurrir a este apoyo. Pero, para que esto se logre, se requiere unidad: «La unión entre poderes ejecutivo, legislativo y de todas las fuerzas que nos permita recuperar la infraestructura del país, sobre todo la industria petrolera».

«Este año es propicio para el reencuentro, consolidación, lectura profunda de los acontecimientos y del acontecer geopolítico nacional. El país necesita discutir y reencontrarse. Desde las comunidades, desde el tercer sector y la ciudadanía en general. En este 2022 ya no existe la polarización extrema y es la oportunidad para visualizar qué tipo de país queremos ver para en los próximos años», comentó.

Barinas, ¿el laboratorio de la despolarización?

Trepiccione usó como ejemplo lo ocurrido en las elecciones regionales del estado Barinas en el 2021 y que tuvo una conclusión de impacto en enero reciente.

Ahonda que lo sucedido en el estado llanero fue un “laboratorio” que dejó en evidencia que la «despolarización y el radicalismo llegaron a su fin pues la població», sea opositora, oficialista o sin intereses, se ubicó en el “centro del descontento” y generó un impacto en las elecciones.

«Barinas ha sido un laboratorio importantísimo donde la oposición ganó y el gobierno judicializó el resultado para repetirlo y eso se transformó en un insulto a la inteligencia al pueblo, a la decisión popular. La oposición ahí demostró que puede ser una unidad más afectiva, más de reacción con la gente que apego político o acciones pragmáticas. Y por eso el 2022 se presenta como un escenario para encarrilar el liderazgo opositor actual”, acotó.

Recalcó que los políticos deben «alejarse de discursos y comportamientos llenos de egos y de intereses personales» y enfocarse en la calidad de vida de los venezolanos, en sus problemas diarios. “Somos un país devastado en crisis donde la calidad de vida es un desastre y, sobre eso, nuestro liderazgo habla poco”, sumó.

“El PSUV dejó de ser partido franquicia”

Por otra parte, y sobre la situación del PSUV, Trepiccione opinó que con los recientes resultados comiciales se demuestra que el PSUV «dejó de ser un partido franquicia que representaba estructura sólida y que se manifestaba en las urnas, como fue en su momento Acción Democrática o Copei».

Expuso que también dentro del PSUV están surgiendo liderazgos que podrían suponer cambios dentro de las filas de la tolda roja en la carrera presidencial.

“Hay varias figuras del PSUV que están resurgiendo. Veíamos al PSUV como una figura monolítica donde primero solo era (Hugo) Chávez y luego Maduro, pero ahora hay un escenario de posibles cambios como Jorge Rodríguez, el caso de Diosdado (Cabello) que tienen bases sólidas dentro del partido (…) y hay figuras jóvenes que comienzan a despuntar en el liderazgo oficialista como Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y Rafael Lacava, de Carabobo; o Delcy Rodríguez, que podrían ser importantes en el futuro electoral», concluyó.