Espacio Público denuncia extensión en la violación de los derechos de Luis Carlos Díaz tras decreto de archivo judicial del caso - Runrun

La ONG Espacio Público denunció que el decreto de archivo judicial del caso de Luis Carlos Díaz representa una extensión de la violación de sus derechos.

En una nota de prensa, explican que con este decreto «se suspende a menos que surjan nuevos elementos de convicción “suficientes” contra el comunicador y activista por los derechos humanos».

Además, indican que la jueza Vanerkis Marquez, a cargo del Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, también decretó el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, que incluían la prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso.

«El archivo del caso es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso en su caso pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación», explica la ONG.

También, aseguran que el proceso judicial en contra de Luis Carlos Díaz estuvo inmerso en arbitrariedades: «Desde el momento de su detención por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), seguida por su desaparición forzada, y sumando múltiples violaciones al debido proceso y restricciones que se tradujeron en retardos procesales mientras tenía prohibido ejercer su derecho a la libertad de expresión, un obstáculo para denunciar las violaciones a sus derechos humanos».

«Incluso, a causa de su detención, desaparición, incomunicación y proceso arbitrario, Luis Carlos es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le exige al Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Díaz y su núcleo familiar, así como tomar las medidas correspondientes para que pueda desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión», sumó Espacio Público.

El 12 de marzo del 2019 Díaz fue sometido a un proceso penal arbitrario en que se le investigó por el delito de “Instigación Pública”, del artículo 285 del Código Penal 2. Asimismo, le impusieron tres medidas cautelares de coerción personal: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso y régimen de presentación cada ocho días; el cual posteriormente se modificó a un plazo de 30 días.

Tras conocer el archivo de su caso, el periodista comentó en su perfil en Twitter que, pese a la medida, aún sigue en riesgo.

«Después de 2 años, 10 meses y 20 días, archivaron el caso en mi contra en tribunales. Significa que logramos el cese de la medidas que restringían mi libertad y afectaron mi vida y la de mi familia, pero aún sigo en riesgo. Gracias a tantísima gente que se movió por mi caso», escribió.

Añadió que desde marzo de 2019, cuando se produjo su detención arbitraria, el sistema de justicia le había impedido declarar sobre lo ocurrido.

En marzo 2019 mi esposa supo que no estaba en la radio y en la radio supieron que no había llegado a casa. Me buscaron en todas partes y usaron el #DondeEstáLuisCarlos.

No me encontraron.

En todo este tiempo el sistema de justicia me ha impedido declarar sobre eso.

— Luis Carlos 🏴‍☠️ #OnePiece (@LuisCarlos) February 1, 2022