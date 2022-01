ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la mañana del #28Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este virus que hasta la fecha ha causado 366.589.668 infectados y 5.638.962 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la mañana

La variante de coronavirus ómicron está presente en el 95,8 % de los casos positivos registrados en Italia, mientras que la delta es del 4,2 %, informaron el Instituto Superior de Sanidad (ISS) y el Ministerio de Sanidad. Los resultados se obtuvieron el pasado 17 de enero, tras analizar 2.486 muestras positivas de covid-19 de 124 laboratorios repartidos por todo el país. Italia registró ayer un descenso de contagios, con 155.697 nuevos casos y 389 fallecidos, datos que demuestran un descenso de la curva epidemiológica, mientras que la tasa de positividad descendió levemente, hasta el 15 %. EFE

Esta mutación de ómicron que se identificó en 400 personas en Reino Unido durante los primeros diez días de enero de 2022, ya se ha confirmado en otros 40 países más. Dinamarca es el más afectado de ellos, ya que 79% de los casos corresponden a esta subvariante. Le siguen Reino Unido (6%) India (5%), Suecia (2 %o) y Singapur (2%).En Reino Unido el subtipo fue declarado como «variante de observación». Se presume que sea más contagiosa que la ómicron original, pero no se ha reportado que sea más peligrosa o grave. DW

The #OmicronVariant sub-lineage known as BA.2 has been designated as a variant under investigation. The number of BA.2 cases is currently low, with the original Omicron lineage, BA.1, still dominant in the UK and further analyses will now be undertaken. https://t.co/254m2rwJN5

