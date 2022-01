ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #27Ene - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 364.917.498 infectados y 5.632.945 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

La píldora de Pfizer contra el COVID-19 fue aprobada en Europa

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este jueves la píldora anticovid del laboratorio Pfizer, que se convierte en el primer tratamiento oral contra el covid-19 autorizado en la Unión Europea (UE). “El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA ha recomendado la concesión de una autorización condicional de comercialización para el medicamento antiviral oral Paxlovid”, declaró el regulador europeo en un comunicado. Infobae

Covid: qué es la miocarditis, por qué la asocian con las vacunas (y por qué no es alarmante)

Una de las razones es que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia en Europa (PRAC, por sus siglas en inglés) recomendó incluirla como un nuevo efecto secundario de las vacunas de tecnología ARNm que se aplican contra el coronavirus. EN

¿El COVID-19 afecta más al corazón del deportista de alto rendimiento?

Según informaron en un trabajo liderado por el doctor Benjamin Levin, quien es especialista en medicina del deporte, profesor del Centro Médico de la Universidad de Texas Suroeste y asesor de la NASA, se notificaron 3.807 casos recuperados del COVID-19 en los registros de atletas profesionales y universitarios de los Estados Unidos. Se documentó una baja prevalencia de miocarditis clínica (0,6-0,7%). También se conocieron datos de 1.597 atletas de la Big Ten Conference de los Estados Unidos. Sólo nueve atletas (0,6%) presentaron hallazgos consistentes con la miocarditis clínica. Infobae

¿Es ómicron realmente menos virulenta?

La virulencia de un agente infeccioso se entiende como un grado de patogenicidad. Entendemos que algo es patógeno cuando es capaz de producir una enfermedad o un efecto nocivo. Para que el agente infeccioso sea patógeno se necesitan dos elementos: el agente infeccioso y el hospedador del mismo. EN

Cómo saber si uno tuvo COVID-19 y no se dio cuenta

En plena tercera ola de la pandemia por COVID-19 en el país, todos o casi todos conocen a alguien que dio positivo a la enfermedad, fue contacto estrecho y debió aislarse de manera preventiva, o tuvo síntomas compatibles que finalmente no resultaron ser coronavirus. Ahora, hay otro grupo no menor de personas que tuvieron alguna mínima señal o malestar que dejaron pasar por alto, y ahora dudan acerca de si habrá sido o no una infección por SARS-CoV-2. Infobae