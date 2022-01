Rusia: Venezuela está lista para brindar ayuda militar si crecen tensiones con EEUU - Runrun

El embajador ruso en Caracas dijo que varios funcionarios del régimen de Maduro le han prometido su apoyo «inequívoco», luego de que hace un par de semanas el vicecanciller ruso Sergey Alexeyevich Ryabkov comentara sobre un eventual despliegue militar en Venezuela y Cuba

Las formas de asistencia efectiva desde Caracas «pueden ser diferentes», declaró el embajador de Rusia a un canal de Youtube de información local.

“Venezuela tiene una infraestructura portuaria bastante desarrollada. Tiene puertos de aguas profundas y puertos civiles. Hay una amplia gama de bases de la Armada de Venezuela»

Venezuela está lista para brindar asistencia técnico-militar a Rusia en caso de que las relaciones ruso-estadounidenses se deterioren, según declaraciones del embajador de Rusia en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov.

La agencia rusa Tass citó declaraciones que concedió el embajador ruso en el canal de YouTube Soloviev.Live.

«Absolutamente», respondió el representante diplomático cuando se le preguntó si Caracas sería capaz de brindar asistencia militar y técnica a Moscú si las relaciones ruso-estadounidenses se exacerban drásticamente.

“Desde los primeros minutos de la histeria, que fue provocada por las palabras del vicecanciller ruso Sergey Alexeyevich Ryabkov [sobre el posible despliegue de infraestructura militar rusa en Venezuela o Cuba], en Occidente y Estados Unidos, he estado recibiendo llamadas de políticos y gabinetes venezolanos, he sostenido reuniones con ellos y me han prometido su apoyo inequívoco y, en general, incondicional, ya que ellos han pasado por eso y lo están pasando junto a nosotros”, agregó Melik-Bagdasarov.

ÚLTIMA HORA: Embajador ruso en Venezuela: Caracas puede ofrecer a Moscú ayuda militar ante la presión de EE.UU. https://t.co/vaK5Pc4vOW pic.twitter.com/054KRg03hL — RT Última Hora (@RTultimahora) January 22, 2022

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, ha declarado que en el caso de un drástico empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington, Venezuela "sin lugar a dudas" encontraría la manera de prestar ayuda militar y técnica a su aliado. pic.twitter.com/2ely8E6v6X — REDRADIOVE (@RedRadioVe) January 22, 2022

Sobre las probables formas en las que Venezuela pudiese brindar «asistencia efectiva» a Rusia, señaló que podría ser de diversas formas.

“Venezuela tiene una infraestructura portuaria bastante desarrollada. Tiene puertos de aguas profundas y puertos civiles. Hay una amplia gama de bases de la Armada de Venezuela», comentó, tras recalcar que este es un tema «sensible».

Cooperación militar desde el año 2001

El funcionario ruso indicó que Venezuela ha enfrentado esa «forma de presión sin precedentes que involucra medidas restrictivas ilegales, calumnias y persecución en el ámbito internacional, junto con todos los medios de presión disponibles» por parte de Estados Unidos.

“Ellos lo enfrentan todo de lleno, por lo que saben muy bien que las relaciones entre nuestros países tienen la posibilidad de fortalecerse más adelante”, comentó.

Recordó que ambos países sostienen una cooperación militar y técnica desde el año 2001, cuando firmaron el primero de los convenios. Desde allí, según resaltó, los especialistas rusos que «reparan y mantienen el equipo militar, continúan con su trabajo» en Venezuela.

«Reforzamos enérgicamente las capacidades de defensa de Venezuela”, dijo Melik-Bagdasarov.