Tramitar el certificado internacional de vacunación contra covid-19 no es tarea fácil - Runrun

Algunos países están exigiendo a los viajeros que deseen ingresar a su territorio el certificado internacional de vacunación contra la Covid-19. Para ello, el gobierno venezolano dispuso la página web http://www.mpps.gob.ve/ para hacer la solicitud del documento. Sin embargo, la gestión para acceder al mismo, no es tarea sencilla.

Mariana Silva, quien prefirió cambiar su identidad por temor a represalias, comentó a Runrun.es que no ha podido realizar el trámite porque el proceso es «bastante engorroso y la página web es súper lenta».

«Del paso siete no he podido avanzar porque el lote de la vacuna no aparece en el sistema. Tengo una semana intentando y revisando la página y nada que aparece. No se puede hacer desde el teléfono, tiene que ser desde una computadora», explicó Silva.

Silva señaló que le urge finalizar el trámite porque el próximo 13 de febrero tiene un viaje para España, país que desde julio de 2021 comenzó a exigirle a los turistas que, para poder entrar ingresar a su territorio, deben contar con una prueba PCR o test de antígenos realizado en las 72 horas previas a la llegada y con el Certificado Digital Covid Europeo.

El certificado debe mostrar la pauta completa de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para el caso de Venezuela, solo aplican la Sinovac y Sinopharm, ambas provenientes de China.

Silva asegura que su mayor temor es que no la dejen ingresar a España porque no pueda obtener el certificado de vacunas. «Yo ya cuento con todos los requisitos, aparte de la PCR, la carta de invitación y el seguro de viaje. Solo me falta eso, pero hay que armarse de paciencia», dijo.

¿Qué países están pidiendo el certificado de vacunas?

Según reseña la página web Caleidoscopio Humano, Estados Unidos exige desde noviembre de 2021 presentar la prueba PCR con resultado negativo y el certificado de vacunación contra la covid-19.

Para que una persona ingrese a territorio estadounidense es necesario que esté vacunada con un fármaco aprobado por la OMS y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Estos son: Pfizer-BioNTech; Moderna; Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Covishield; BIBP; Sinopharm, Sinovac y Janssen/J&J.

Desde el 1 de diciembre, Portugal estableció que todos los ciudadanos deben usar mascarillas en los espacios cerrados y deben tener el certificado digital para acceder a restaurantes, hoteles, pisos turísticos, gimnasios y otros eventos.

Alemania también impuso en diciembre nuevas restricciones para todas aquellas personas que deseen ingresar al país. Las mismas deberán presentar el pasaporte (certificado) de covid-19 o una prueba negativa.

Francia, por su parte, exige desde mediados de 2021 el certificado covid-19. Sin embargo, a partir del 15 de enero, las personas que hayan recibido la segunda dosis hace más de siete meses necesitarán una tercera para que el pasaporte covid-19 siga siendo válido.

Según la página oficial del Reino Unido, para ingresar al país las personas deberán calificar como completamente vacunado con las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias del país o las incluidas en el programa de vacunas de Naciones Unidas.

Otros países que exigen el certificado de vacunación son: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania, Turquía y Macedonia del Norte.

Pasos para tramitar el certificado de Vacunación en Venezuela

Ingrese al portal web http://www.mpps.gob.ve/, aparecerá un banner en el lado izquierdo que dice «Consulta covid-19».

Aparecerá una sección que se llama «Certificado de vacunación covid-19», ubicada en la parte inferior de la página. Dar click en el enlace.

Si usted no se ha registrado, es momento de hacerlo, solo deberá llenar el formulario con los datos solicitados. Cuando finalice, solo deberá introducir su correo electrónico y contraseña.

Es necesario que tenga a la mano el cartón de vacunación que le dieron cuando fue vacunado.

Cuando haya iniciado sesión deberá validar la información de la vacuna que le aplicaron: Fecha, lote de vacuna, las dosis y si fue Sputnitk-V, Sinopharn o Sinovac.

Cuando el sistema valide la información, podrá descargar e imprimir el certificado de vacunación internacional contra el covid-19, el cual también se enviará al correo electrónico del solicitante.

Cabe destacar que justo en el paso cinco, es cuando comienzan las trabas del sistema, pues como a Mariana Silva que no le aparece cargado el lote de su vacuna, los que logran rellenar los campos con la información de los fármacos, la página solo indica que el registro fue exitoso y no le indica cuál es el siguiente paso a seguir.

