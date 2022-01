Síntomas y zonas del cuerpo que afecta ómicron y quiénes son más vulnerables a esta variante - Runrun

El doctor recalcó que el Covid con esta variante se convirtió en «un catarro muy fuerte» que va mejorando progresivamente y «casi no produce dificultad respiratoria».

Este lunes, 17 de enero, el médico infectólogo Julio Castro afirmó que el 80% de las transmisiones en este momento en el país son por la variante ómicron».

A través de una entrevista en la sección «Covid en Datos» con Shirley Varnagy, transmitida por Onda la Superestación, Castro explicó las diferencias en síntomas y duración de esta nueva variante frente a las otras ya conocidas.

El médico infectólogo indicó que entre las mutaciones que presenta hay alteraciones en dos sitios importantes.

«Una que tiene que ver con la codificación de la espiga, que es la zona donde el sistema inmunológico reconoce al virus y eso le da una característica especial: al tener la mutación allí tu sistema inmune lo reconoce como un virus diferente. Si tienes inmunidad previa por enfermedad o vacuna pareciera que no es eficiente, y esto es lo que se llama escape inmune», dijo.

En cuanto a la patogenicidad, o zona y tejidos que afecta, Castro aseguró que hay una grandísima diferencia entre ómicron con la variante delta y original, y es que este virus afecta principalmente el tejido o mucosa respiratoria de las vías respiratorias superiores (nariz y garganta), a diferencia de la variante ancestral que ataca primariamente a los pulmones.

«En la enfermedad del virus ancestral tenías varios días con fiebre, posteriormente había cierta mejoría y empezaba la dificultad respiratoria que llegaba a su pico entre el día 9 y 12 de la enfermedad, una enfermedad muy larga que llegaba a su fase de contagiosidad en el día 15, pero que no sabías cuánto más iba a durar. Con la ómicron empieza como un catarro común desde el principio, dos y tres días de malestar y moco nasal y después empieza ella sola a ir mejorando progresivamente. Ya la fase de dificultad respiratoria que nos preocupaba tanto después del día nueve, diez y once ya casi no se presenta», explicó Castro.

¿A quiénes debemos cuidar más de la variante ómicron?

Julio Castro explicó que con la variante ómicron los mayores de 65 años son más vulnerables, pero la tasa de hospitalización en niños aumentó cinco veces en Estados Unidos, porque no están tan vacunados como los adultos.

«Tenemos que cuidarlos, porque en Venezuela la mayor parte de los niños no están vacunados. Y proteger a los mayores y vulnerables con enfermedades inmunológicas, trasplantes, cáncer activo en quimioterapia y las embarazadas. A esos grupos debemos intentar protegerlos», recomendó.

El infectólogo aseguró que actualmente es muy común ver familias completas infectadas. Por lo mismo, insistió en que la gente no debe contagiarse a propósito, porque no se sabe el comportamiento que tendrá el virus en cada persona y alguien tiene que cuidar a los enfermos.

Tasa de circulación en Venezuela y zonas más afectadas

Sobre la circulación de la variante, Castro afirmó que es difícil decir un número exacto, pero en opinión de los científicos del IVIC, las muestras que están recaudando sugiere que iese ser la causante de un 80% de las transmisiones.

«Sin duda, hay mayor número de casos en zona densamente pobladas y las que tienen contacto con el exterior: Zona Metropolitana de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia (…) Cerramos con 7.700 casos a la semana y veníamos con 2.200. El próximo mes será un mes de incremento de casos muy importante como se vio en Estados Unidos, que pareció haber llegado a un pico y ahora está bajando, en estas latitudes estamos en el camino de subida», dijo Castro.

Vacunas y ómicron

El médico infectólogo afirmó que el virus no se comporta igual en vacunados que en no vacunados. La proporción de pacientes que va a enfermedad severa en casos de no vacunados es quince veces mayor.

«La vacuna no evita que me dé la enfermedad, sino que vaya a terapia intensiva y me muera en una proporción muy altas (…) Las vacunas protegen contra la muerte en el caso de la ómicron, no contra la infección. En Inglaterra y Alemania, las personas vacunadas tuvieron protección de muerte mucho mayor que las no vacunadas, esto sobre las vacunas disponibles allá. Hay que ver la data sobre la vacunas chinas y rusas (…) nos quedan varias semanas de expansión de ómicron en el mundo con números que superen el récord», dijo.

¿Ómicron será el fin de la pandemia?

Sobre la variante ómicron y el fin de la pandemia, Julio Castro indicó que actualmente hay dos tendencias, pues algunos piensan que este puede que sea un paso hacia el final, que el virus se vaya debilitando y cada vez sea menos letal, pero otros interpretan que el hecho de que haya surgido un ómicron menos letal y más transmisible es un efecto del azar.

«Yo estoy en el grupo de los que creen que fue azar. Y si es al azar, pudiese darnos en próxima otra sorpresa: más letal, pero menos transmisible, o más transmisible y menos letal, o mucho menos transmisible y letal», pronosticó.

Castro finalizó la entrevista indicando que 18 millones de casos en el mundo por semana tiene implicaciones diferentes a las que teníamos antes, entre las que señaló: ausentismo laboral, afectación en asistencia de las escuelas y prestación de servicios públicos.