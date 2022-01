AP: Luisa Ortega Díaz fue mencionada en un caso de sobornos que se investiga en Miami - Runrun

La fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, fue mencionada en un caso de sobornos que investiga una corte federal de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Ortega Díaz fue implicada en un caso que involucra a un venezolano que se declaró culpable de pagar $1 millón en sobornos, dos personas familiarizadas con el caso.

Aunque, según la publicación, Ortega Díaz no se menciona por su nombre, al declararse silenciosamente culpable el lunes de un solo cargo de conspirar para defraudar a EEUU, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier investigación sobre su extenso contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.

Según dos personas familiarizadas con el caso citadas por AP, ese funcionario venezolano anónimo es Ortega Díaz. Estas fuentes acordaron dar los detalles solo si no citan su nombre «porque se suponía que no iban a discutir la investigación, que aún está en curso».

Tras conocerse esta información, según AP, Ortega Díaz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el año pasado, cuando acusaron a Fermín, dijo que las acusaciones de soborno fueron motivadas por el arresto del hermano del empresario en Venezuela y fueron «un intento del gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su reputación».

Vale recordar que Ortega Díaz rompió con el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura cuando el oficialista desmanteló la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó la Asamblea Nacional Constituyente.

In new filing, Miami prosecutors say they're taking "additional key investigative steps" against senior Venezuelan official implicated in bribery case.

Unnamed official was earlier identified as ex Attorney General @lortegadiaz, a Maduro foe.

Context➡️https://t.co/3kIzO0n7Dv pic.twitter.com/K2xQ7KO2XC

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 12, 2022