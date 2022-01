Efecto ómicron se sentirá con mayor impacto en un par de semanas: recomiendan restricciones locales - Runrun

El infectólogo venezolano Julio Castro recomendó no bajar la guardia, usar tapabocas, proteger a los niños y vacunarse

«Si empieza a haber una situación de difícil contención a nivel hospitalario, «a lo mejor tiene sentido tomar medidas regionales de restricción y movilización y tener algunas formas de evitar el contagio de la gente en el sector público», opinó Castro

Castro dijo que no se deben descuidar las medidas de protección aunque ómicron sea una variante más «leve», ya que en Europa y EEUU el hecho de que haya muchos contagiados a la vez ha colapsado los hospitales

«El valor del tapabocas es importantísimo mientras haya virus circulante. Tengo a pacientes con tres dosis hospitalizados, tienen enfermedad severa. Esto puede pasar, a pesar de adoptar todas las normas, no se está exento de ir a una situación más grave», explicó

El médico infectólogo venezolano Julio Castro declaró en entrevista radial que los casos de COVID-19 en Venezuela aumentaron la última semana por la variante ómicron.

«Los datos oficiales indican que esta semana cerró con más casos que lo anterior, una tendencia contraria a las últimas cinco semanas. Empieza a aumentar el número de casos, es casi improbable que alguien no conozca a una persona en Caracas que esté infectada ahora», dijo Castro.

El miembro de la Red de Médicos por la Salud opinó, en conversación con el Circuito Éxitos, que si empieza a haber una situación de difícil contención a nivel hospitalario, «a lo mejor tiene sentido tomar medidas regionales de restricción y movilización y tener algunas formas de evitar el contagio de la gente en el sector público».

«El tapabocas es nuestro escudo diario, es el gran aliado, es el que nos protege de la infección y hay que evaluar en cada uno de estados, centros y municipios cuál es la situación de transmisión (…) Hay que tomar medidas quirúrgicas, más ajustadas a la realidad local», abundó, al tiempo en el que insistió en usar la mascarilla. Al respecto, comentó que tiene a pacientes hospitalizados, que han recibido tres dosis de la vacuna y aún así presentan enfermedad severa.

Destacó que aunque la dinámica en Venezuela no es aún como la que está viviendo EEUU (de colapso hospitalario): «Venezuela no está en ese momento, pero cuando ves las barbas de tus vecinos arder, tienes que poner las tuyas en remojo». Aún así, cree que en Venezuela, en unas dos semanas podría empezar a sentirse el impacto de ómicron.

«Es probable que la misma dinámica de lo que vemos en Europa y Norteamérica sea la realidad en Venezuela en dos semanas, eso implica algunos cambios que van a ser temporales en la dinámica diaria», advierte Castro.

Refiró también que en EEUU ha aumentado la hospitalización en niños, un aspecto que se debe considerar: «La vacunación empieza recientemente en niños, aumenta el porcentaje de hospitalización y esto es preocupante, antes habían estado protegidos contra el COVID-19 y esto es un extra que debemos evaluar en buena parte del mundo».

Aumento mundial de casos

Castro informó que la variante ómicron ha presionado un récord en el número de casos en todo el mundo y que el promedio móvil semanal es casi 2.5 veces mayor al que se presentaba desde que empezó la pandemia.

Además, el aumento es sincrónico en los cinco continentes, algo que no había sucedido antes.

«Ómicron avanzó increíblemente rápido y eso aumentó los casos, por su alta transmisibilidad (…) La foto actual es que es el peor momento de la epidemia en términos de casos, aunque la mortalidad baja comparativamente con respecto a otros momentos. Pero hay un fenómeno que no podemos perder de vista, algunos piensan que es la salida de la pandemia porque el virus se estaría ‘debilitando» y no es así. El virus sufrió una mutación que nos dio en este momentos menos mortalidad, pero la alta transmisibilidad nos dio tantos enfermos al mismo tiempo que ya países del primer mundo con sistemas de salud robusto empiezan a colapsar, como EEUU, algunas zonas de Europa como España, Italia, Alemania y Francia (…) Y una de las cosas que pasan cuando tienes afluencia masiva de pacientes, como pasa ahora en el mundo, es que la calidad de la atención se deteriora y eso tiene una incidencia en la mortalidad que no es explicable por el virus, sino porque tienes la unidades de cuidado intensivo llenas, las emergencias llenas, hay médicos infectados que no pueden trabajar y eso genera una carga extra. No debemos minimizar el hecho de que ómicron sea menos letal, porque preocupa el aumento de la transmisibilidad»., detalló Castro.

Sobre la variante surgida en Suráfrica indicó que la «parte buena» es que así como apareció muy rápido, quizá desaparezca muy rápido: «Quizá dure un mes más, a diferencia de delta, que duró más de tres meses en el mundo entero».

Por otra parte, Castro alertó que no se puede descartar el surgimiento de otras variantes más riesgosas.

«Me preocupa que tengamos nuevas mutaciones que generen variantes que puedan ser más letales y menos transmisibles, eso no lo podemos predecir, nos puede dar sorpresas. Hay que estar pendiente de qué es lo que va pasando», acotó.

Sobre el tan ansiado fin de la pandemia, consideró que aunque el virus comienza a tomar un «camino de salida», esto puede tardar «un año, dos, o más».