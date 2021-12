Sergio Garrido anuncia que el CNE aceptó su postulación en Barinas - Runrun

Garrido anunció en entrevista radial que en horas de la noche del 6 de diciembre el organismo comicial aceptó su candidatura. Confía en que los barinenses saldrán el 9 de enero a «ratificar el triunfo que obtuvo la oposición el 21 de noviembre»

En entrevista con la estación radial Onda Sergio Garrido, candidato unitario a la gobernación de Barinas, informó que el Consejo Nacional Electoral aceptó su postulación en horas de la noche del 7 de diciembre.

«El régimen venezolano no pudo aceptar el triunfo que obtuvimos el pasado 21 de noviembre con Freddy Superlano. Después de la inhabilitación írrita de Superlano, fueron inhabilitados su esposa y Julio César Reyes. Y por fin pasó la candidatura con la que en este momento estoy representando a todos los opositores», reveló en la conversación.

Indicó que su candidatura va apoyada por la Mesa de la Unidad Democrática y todos los factores de la oposición en la entidad. Recientemente, el partido Fuerza Vecinal también anunció que lo respaldaría.

Informamos a la opinión pública que hemos oficializado nuestra adhesión a la candidatura de @SergioADBarinas, candidato de la Unidad para la Gobernación del estado Barinas. Invitamos a todo el pueblo barinés a participar masivamente en las elecciones del 9Ene. ¡UNIDAD! pic.twitter.com/w2MzMTKWUm — Fuerza Vecinal (@lafuerzavecinal) December 7, 2021

«Soy actualmente diputado al Consejo Legislativo de Barinas, fui electo por lista y (el régimen) no tenía cómo decir que me iban a inhabilitar. No les tocó de otra que aceptar definitivamente la candidatura de Sergio Garrido», recalcó.

Garrido recordó que la familia del fallecido Hugo Chávez tiene 22 años gobernando a Barinas y que la entidad tiene el mismo tiempo de involución por las deficientes gestiones.

«Esa Barinas libre no existe, es una Barinas descuidada, con problemas en los servicios públicos. La gente se cansó y ya dijo basta, no podemos seguir con esta familia gobernándonos que no hacen nada por nuestro estado, hacen, pero por ellos», declaró.

Dijo que aunque Barinas es uno de los estados con más agua dulce, padece gravemente la falta del vital líquido. «Una de las primeras cosas que vamos a hacer es trabajar para que los ciudadanos puedan tener el servicio en sus casas (…)Además, el problema de la luz ha sido constante, a cada momento hay apagones».

Remarcó que el estado tiene una gran importancia para el chavismo. «Un triunfo de la oposición en Barinas es perder Venezuela, porque esto va a irradiar al resto del país».

También, criticó la escogencia del candidato del PSUV, Jorge Arreaza. «No conoce ni el nombre de una calle de Barinas, simplemente fue traído e impuesto como candidato».

Por lo mismo, dijo que el pueblo de Barinas saldrá el 9 de enero a ratificar el triunfo que, asegura, ya obtuvo la oposición el 21 de noviembre.

Postulación de Claudio Fermín

A Garrido le preguntaron qué opina de la candidatura de Claudio Fermín. Y recordó que aunque el político nació en esa entidad, nunca se formó allí y desde niño abandonó el estado.

«No he tenido ningún tipo de acercamiento con él, pero no tengo inconveniente en conversar con él y con quienes se quieran sumar a esta plataforma (…) Aquí no sobra nadie, aquí faltan muchos más», sentenció.

Cabe destacar que la Alianza Democrática (coalición que incluye a la denominada «oposición disidente» que la oposición formal tilda de «alacrana» está dividida por la candidatura de Fermín.

Y es que los partidos Avanzada Progresista, MAS, Bandera Roja, ProCiudadanos y UPP89 anunciaron que respaldarán a Sergio Garrido. Mientras que Cambiemos, Soluciones y las tarjetas intervenidas por el TSJ o con directivos impuestos por esa instancia postularon a Claudio Fermín.

Se fracturó la Alianza Democrática: Avanzada Progresista, MAS, Bandera Roja, ProCiudadanos y UPP89 han respaldado a Sergio Garrido en Barinas. Cambiemos, Soluciones y las tarjetas intervenidas por el

TSJ o con directivos vinculados a Álex Saab postularon a Claudio Fermín. — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 7, 2021

El excandidato opositor a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, instó a Fermín a no dividir los votos en la entidad.

«Claudio Fermin debe alinearse. Aquí hemos aceptado todas las tarjetas, aquí nos dejamos de tonterias», declaró Superlano al Circuito Éxitos este 7 de diciembre.

En la misma entrevista, insistió en que 99,69% de las actas lo daban como ganador en Barinas.