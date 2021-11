EEUU sobre comicios del #21Nov: el régimen distorsionó el proceso para determinar los resultados - Runrun

En un comunicado de prensa publicado este 22 de noviembre Antony J. Blinken, secretario de Estado, opinó que el gobierno de Maduro «privó a los venezolanos una vez más» de participar en un proceso electoral «libre y justo».

En el documento, el funcionario estadounidense afirma que el régimen «distorsionó enormemente el proceso» para determinar el resultado de esta elección «mucho antes de que se emitieran las papeletas».

Estados Unidos mencionó las condiciones que, a su juicio, impiden que los comicios del 21 de noviembre sean un reflejo de lo que piensan los ciudadanos.

«Las detenciones arbitrarias y el acoso de actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de las actividades de los partidos de oposición, la prohibición de candidatos en todo el espectro político, la manipulación de las listas de votantes, la censura persistente de los medios de comunicación y otras tácticas autoritarias casi anularon el pluralismo político y garantizaron que las elecciones no reflejan la voluntad del pueblo venezolano», se lee textualmente.

Posteriormente, en un mensaje compartido en su Twitter, Blinken expresó que aplaude a la «valiente oposición» que participó en la contienda «a pesar de las condiciones injustas» e instó al régimen de Maduro a respetar los principios democráticos.

Opposition harassment, media censorship and other undemocratic tactics ensured Venezuela's Nov 21 elections were neither free nor fair. We applaud the courageous opposition who participated despite unfair conditions & urge the Maduro regime to respect democratic principles.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2021