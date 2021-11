"Vamos a chequear quién voto y quién no": el regaño de Bernal a funcionarios públicos del Táchira - Runrun

En una nota de voz que circuló por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, Bernal reclamaba a los jefes y directores de instituciones públicas por la baja participación. «Hago responsable a cada director, institución y jefe de gabinete (…)así que espero un cambió en esos número», se le escucha decir

«El compromiso de las instituciones no es solamente realizar su tarea (…) Hoy es el día de garantizar la patria, la lealtad al comandante Chávez y al presidente Maduro», recordó Bernal en la grabación

El equipo de El Pitazo confirmó la autenticidad de una nota de voz del aspirante a la gobernación del Táchira, Freddy Bernal, en la que reclamaba a funcionarios públicos de la entidad por la baja participación en los comicios.

«Tengo que hacer un llamado de atención a jefes y jefas de instituciones No puede ser que, teniendo ustedes 58.000 personas que mover, como efectivamente ustedes pasaron el parte, hasta este momento solo hayan sido capaces de mover 16.000. No puede ser, ¿dónde está el compromiso de las instituciones? El compromiso de las instituciones no es solamente realizar su tarea de salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios, que se le agradece. Hoy es el día de garantizar la patria, la lealtad al comandante Chávez y al presidente Maduro se muestra hoy», expresa un iracundo Bernal en el audio filtrado.

En otro segmento del material, Bernal afirmaba que el estado «se estaba ganando por 4 puntos», así como también la ciudad de San Cristóbal, pero que estaba descontento con la movilización de los votantes de los organismos públicos.

«Pero no puede ser que las instituciones se comporten como se están comportando (…) Vamos a chequear institución por institución quién logró votar y quién no. Y hago responsable a cada director, institución y jefe de gabinete. No acepto que las instituciones se comporten de esta manera. Una cosa es nuestro pueblo común, que está en los barrios, en las urbanizaciones pero ustedes, que son funcionarios públicos y comprometidos, no (…) mañana tendremos que chequear el comportamiento de los jefes y directores, así que espero un cambio en esos números», sentenciaba Bernal.

La división de las candidaturas opositoras anticipaba la eventual victoria del oficialista en Táchira, según se anticipaba en análisis previos.