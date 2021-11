Octubre fue el segundo mes con más casos de COVID-19 en lo que va de pandemia - Runrun

El mes de octubre se posicionó como el segundo con más casos de coronavirus en Venezuela en lo que va de pandemia.

Al analizar las cifras oficiales, se observa que el pasado mes hubo 38. 183 casos de COVID-19 en el país. Esta cifra solo es superada por los 38. 547 casos del mes de junio de 2021.

Los casos mensuales de coronavirus en el país se había mantenido por debajo de los 35.000 de julio hasta septiembre, pero repuntaron en octubre. Con respecto a septiembre, el mes diez del año registró 4.448 casos más de COVID-19.

No obstante, el número de muertes disminuyó levemente en octubre con relación al mes previo: en septiembre se contabilizaron 443 fallecidos versus los 422 decesos de octubre.

Aún así, es el quinto mes consecutivo en el que las muertes por COVID-19 en Venezuela se situaron por encima de las 400 personas, según los datos del Ministerio de Salud.

Del 1 al 7 de noviembre, el gobierno reportó 5.984 casos de coronavirus. El día con más casos de esta primera semana del mes fue el 3 de noviembre, con 953.

De acuerdo con estos datos, los casos diagnosticados estuvieron por debajo de los 1.000 diarios en todas estas fechas.

Aún así, especialistas han venido alertando que el país experimenta un importante pico de contagios de coronavirus y han considerado inadecuado implementar la flexibilizar de la cuarentena durante noviembre y diciembre, así como el llamado a clases presenciales.

En algunas entidades del país se ha reportado el cierre de escuelas como consecuencia de contagios detectados en docentes y estudiantes.

El pasado 5 de noviembre, Nancy Hernández de Martín, presidenta fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), comentó en un foro online que escuelas de Carabobo, Anzoátegui y Miranda cerraron sus puertas a pocos días de abrirlas por contagios de docentes con COVID-19.

Denunció además que, por falta de PCR, los contagiados fueron diagnosticados a partir de sus síntomas y no por pruebas específicas realizadas.

Mientras que el hasta el pasado 9 de noviembre, según datos recogidos por corresponsales del sitio web aliado El Pitazo en al menos cinco entidades del país ( Zulia, Anzoátegui, Sucre, Mérida, Trujillo y Lara ) se detectaron colegios con brotes de COVID-19, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas.

Los niños mayores de 12 años están siendo inmunizados con las vacunas de Sinopharm y Sinovac, casas de productos farmacológicos de China. Recientemente, cadenas de farmacias privadas como Farmatodo y Locatel anunciaron la habilitación de puntos de vacunación para estas edades en varias de sus sedes en el país.

El gobierno también insiste en vacunar a los menores de 12 años con prototipos cubanos no autorizados ni avalados por la OMS, lo que sigue generando una ola de reacciones de rechazo por parte de los gremios científicos.

El médico venezolano Julio Castro opinó que vacunar a los niños y adolescentes es fundamental para llegar a la inmunidad de rebaño, al tiempo que advirtió que«la necesidad de vacuna aumentará 30% en Venezuela» al incluir a estos grupos etarios en el plan de inmunización contra el COVID-19.

Implicaciones de vacunación a niños de covid19

1) Si no los vacunamos no llegaremos a inmunidad de rebaño.

2) Le necesidad de vacuna aumenta 30% en Venezuela.

3) El % de personas vacunadas va a bajar ( y si no baja dicen mentiras).

4) Puede dejar sin vacuna a los de más riesgo.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) November 9, 2021