Piden manejar con racionalidad las expectativas sobre investigación de la CPI - Runrun

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, dijo que aún no están definidos los casos específicos, tampoco las víctimas ni quiénes serán considerados inicialmente como perpetradores

Alertó que el gobierno seguirá insistiendo en su tesis de que en en el país puede hacer justicia y, que, en consecuencia, es innecesaria la intervención de la justicia penal internacional

En entrevista publicada en el sitio web de Provea el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, recomendó manejar con racionalidad las expectativas sobre la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Aunque destacó que la noticia debe ser celebrada por los venezolanos que aspiran justicia, comentó que el proceso será extenso.

“Se está comenzando la investigación, todavía no están definidos cuáles van a ser los hechos, los casos específicos; tampoco están definidas las víctimas que abarcará esta investigación de manera inicial, ni quiénes van a ser considerados inicialmente como perpetradores. Todavía hay mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer” advirtió en su declaración.

A juicio de Himiob, la investigación anunciada por el fiscal Karim Kahan revela que Venezuela no cuenta, hasta el momento, con la posibilidad de hacer justicia sobre los delitos presentados ante el organismo.

Precisó al respecto que en el país no existe un andamiaje legal que permita investigar y procesar según los preceptos internacionales a «presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad».

No obstante, anticipó que el gobierno seguirá insistiendo en su tesis de que en en el país puede hacer justicia y, que, en consecuencia, es innecesaria la intervención de la justicia penal internacional.

Al mismo tiempo, recordó que el Estatuto de Roma pauta que el fiscal de la CPI puede eventualmente reconsiderar su decisión de iniciar una investigación «si surgen elementos que le permitan valorar o verificar que se ha producido un cambio que haga innecesaria su intervención».

Pero Himiob también destacó que ninguna capitulación de la justicia internacional ante la nacional podría pasar por encima de las víctimas, quienes al final, tendrían la «última palabra» sobre en qué escenario de justicia quieren que se ventilen sus casos.

“Si piensan (las víctimas) que en Venezuela, más allá de las reformas que se hagan, si es que se hacen, no se les garantiza objetividad, imparcialidad, no repetición y reparación de los daños que han sufrido, pueden perfectamente seguir con esto y reclamarle al Fiscal que no cierre la investigación internacional porque tienen más que sobradas razones para desconfiar de la justicia nacional”, acotó Himiob.