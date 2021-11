¿Qué esperar tras una década de restricciones en la comunicación digital en Venezuela? - Runrun

En Latinoamérica solo Cuba y Venezuela fueron calificados por Freedom House como #NoLibres en el entorno digital

En Venezuela, las libertades en el entorno digital se han venido coartando de forma progresiva y sin pausa, esto según el análisis Freedom on The Net 2021,organización que lleva poco más de una década analizando la libertad de expresión e información a escala global.

El estudio, realizado por Freedom House, señala que Venezuela de ser un país relativamente libre, en 2011, las restricciones fueron escalando hasta que en el año 2017 fue considerado una nación sin libertad en el entorno digital, con una calificación de 28 sobre 100 puntos, en cuanto a los criterios de obstáculos de acceso (6/25); límites de contenido (12/35); y violaciones de los derechos del usuario (10/40).

Entre las principales limitaciones para la libertad de expresión e información en Venezuela, resaltaron los frecuentes bloqueos y censura aplicadas a distintas publicaciones, el control cambiario, la nacionalización de la CANTV -empresa que no es capaz de brindarle a sus usuarios conexiones estables, sin interrupciones, y de mínima calidad- y la hiperinflación.

Freedom on The Net 2021 afirma que durante 2020 y 2021 se evidencia una realidad dolorosa que no es más que la brecha entre quienes tienen acceso a divisas para pagar conexiones y equipos y quienes no. «Hay nuevos proveedores de Internet que ofrecen conexiones y velocidades de primer mundo, pero muy pocos venezolanos pueden pagarlas».

Otra limitación grave que describe el informe es el control del Estado, quien desde todos los órganos del poder público ha venido aplicando leyes, sanciones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas.

Panorama oscuro

Sobre la emisión de este informe, la profesora e investigadora emérita de la ULA, Raisa Urribarri, alertó a través de su cuenta en Twitter que en Latinoamérica solo Cuba y Venezuela fueron calificados por Freedom House como #NoLibres en el entorno digital.

Ya está en línea el informe #FreedomOnTheNet 2021 (junio 2020-mayo 2021). Voy con un🧵sobre #InternetVE. De los 9 países estudiados en Latinoamérica, solo Venezuela 🇻🇪 y 🇨🇺 Cuba son considerados países sin libertades en el entorno digital. Imagen @freedomonthenet @eluniversocom pic.twitter.com/EOUIbMEGS9 — Raisa Urribarri 🕸 (@uraisa) September 21, 2021

Sobre el informe presentado por Freedom Houese, Medianálisis afirma que hoy en día es difícil predecir el futuro, pues no existen medios masivos con una agenda informativa plural y quienes han dado la cara, en estos últimos años, han sido las iniciativas digitales de varios periodistas que luchan por sobrevivir en medio de un contexto cada vez más hostil.

Freedom on the net 2021, reconoce que en medio de la adversidad del panorama venezolano para el ejercicio del periodismo, han surgido iniciativas y otras alternativas que vienen reaccionando a las necesidades de los usuarios, pese a las precariedades.

Sobre esto Urribarri afirma que las apuestas a los proyectos pequeños de información hay que potenciarlas para que en los espacios de comunicación ciudadana se fortalezca el tejido social.

*Vea el informe completo AQUÍ