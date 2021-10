Donativo de insumos médicos beneficia a religiosos retirados de la Casa Sacerdotal San José del Ávila - Runrun

La junta directiva de Unión Radio hizo el donativo, que se concretó a través de la Corporación Biokat

La junta directiva de Unión Radio hizo un donativo de insumos médicos y medicamentos para beneficiar a 11 religiosos retirados mayores de 70 años que residen en la Casa Sacerdotal San José del Ávila, en Caracas.

Antonio Serfati, presidente de Unión Radio, hizo el donativo en nombre de toda la junta directiva, gracias a las gestiones de Eduardo Orozco, productor nacional independiente y conductor del programa «Educación y algo más» que se transmite desde hace 25 años todos los sábados.

El donativo se concretó a través de la Corporación Biokat y la señorita Katherine Everón fue la encargada de llevarlo hasta la residencia.

El lote incluyó insumos médicos como tensiómetro, nebulizadores, centros de cama, pañales, alcohol, gerdex, y medicinas como losartán, metformina y acetaminofén para atender las necesidades de salud de los sacerdotes.

Esta Casa Sacerdotal para el retiro de los religiosos que no tienen familia, o que no son venezolanos, pero no quieren retornar a sus países de origen, es administrada por el matrimonio de Wilmer Chacón y su esposa Thais, bajo responsabilidad de la Arquidiócesis de Caracas.

Los religiosos que allí residen reciben la atención, el cariño y la compañía que toda persona adulta mayor necesita.