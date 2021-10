NoLesPasóLaTarjeta | Acosta Carlez aspira volver al poder en Carabobo y reparte kits de obstetricia - Runrun

Si algo tienen en común el chavismo y la oposición disidente en el estado Carabobo es que ambos ignoran a Luis Acosta Carlez. El exmilitar busca ser nuevamente el gobernador de Carabobo, compitiendo con ocho más.

Carla Ojeda

Luis Acosta Carlez, exgobernador, quien aspira a regresar al poder en Carabobo, tiene el apoyo de un partido regional de siglas educadas, Urgencia Solidaria de Transformación Estadal Democrática (Usted) aunque, contradictoriamente, el militar retirado se dio a conocer por eructar en la televisión nacional.

Ya el año pasado intentó ocupar nuevamente un cargo de elección popular, al postularse como candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN) con el partido de Claudio Fermín, Soluciones.

El exalcalde de El Hatillo, Alfredo Catalán le confirmó a TalCual que Acosta Carlez iba a ser candidato, igual por Carabobo, pero por la polémica generada en las redes sociales, Fermín lo renegó asegurando que no conocía las “graves denuncias” sobre la gestión del militar en ese estado, aunque nunca confirmó si su postulación se iba a retirar o no.

1/9 Quiero, respetuosamente, referirme a las serias denuncias que hemos recibido sobre actuaciones del general Acosta Carlez cuando estuvo de Gobernador. 🧵Abro hilo y pido por favor leerlo completo para evitar sacar puntos de contexto: — Claudio Fermín (@claudioefermin) August 26, 2020

Con Soluciones para Venezuela rescataremos el respeto a la institucionalidad y el debate político en la AN y en la Venezuela entera rescataremos la convivencia entre todos con un verdadero amoooor. — Luis F. Acosta Carlez (@luisfacostac) August 30, 2020

Pero 12 años antes, el fallecido presidente Hugo Chávez también lo criticó y lo calificó como un “triste y mal ejemplo” en su cargo como gobernador por negarse a cerrar casinos en Carabobo, a lo que Acosta Carlez respondió que perdonaba a Chávez por “creer en chismes”.

Días después de estas declaraciones, el candidato fue expulsado de las filas del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y fue sustituido por Mario Silva como el candidato a la gobernación de Carabobo. El exgobernador expresó sus deseos de postularse como independiente, aunque desistió de la idea.

“Yo lo digo como soldado, a mí me duelen, me duelen casos particulares como el de aquí, un gobernador que perdió el rumbo, se lo dije cien veces, perdió toda capacidad de reflexión y de rectificación, lo que no podemos es perder a Carabobo a este pueblo, estado y región, tan importante para país para la revolución”, aseguró Chávez.

Hombre de negocios y de las artes

Luis Acosta Carlez se hizo famoso en 2003 cuando como comandante de Guarnición de la Guardia Nacional (GN) allanó las instalaciones de la empresa Coca-Cola por presunto acaparamiento. Al ser cuestionado por periodistas en el lugar, se tomó una bebida y luego eructó en la televisión nacional.

Quizás su percepción sobre los negocios y el acaparamiento cambió cuando él mismo se convirtió en vendedor y productor de huevos, queso, cloro, desinfectantes y jabón líquido, de acuerdo a su perfil de Twitter.

Quería promover la idea de que tenía una vida sencilla como granjero y decía que su eslogan era, “De los gallina al sartén, del sartén a su boca, los huevos de Acosta Carlez son los que provocan”.

Saludo cordial a quienes me siguen, les pido disculpas por no haber respondido sus comentarios donde me mencionan por he estado dedicado a la producción de los productos de limpieza — Luis F. Acosta Carlez (@luisfacostac) July 1, 2019

De acosta se podrán decir muchas cosas, pero nunca que no se reinventa.

Según un perfil sobre el militar en Wikipedia, Acosta Carlez es autor de dos libros llamados El Secuestro y La Extorsión ¿Una Industria Rentable en Venezuela? y El Enigma de las Drogas. También afirma haber grabado dos discos con treinta canciones.

En 2019, Mildred Camero, exmagistrada de la Comisión Nacional contra el uso Ilícito de Drogas en Venezuela (Conacuid), aseguró en un reportaje publicado por el medio español El Confidencial que Acosta Carlez tenía vínculos con el narcotraficante Walid Makled.

“Nosotros lo investigamos en 2002-2003 porque teníamos un proyecto para reformar Puerto Cabello, pero fue muy difícil porque el propio gobernador se opuso a nuestras operaciones. Era necesario poner tecnología punta para detectar y parar la salida de la cocaína y de los químicos que sirven para procesar la cocaína y la heroína”, explicó Camero.

De acuerdo con una publicación de Efecto Cocuyo, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, acusó al exgobernador de “estrechas relaciones” con Abdala Makled, quien fue detenido en una hacienda de Carabobo en 2008.

Tampoco se esforzaba mucho por ocultarlo, porque mientras fue gobernador, los Makled tuvieron concesiones en el puerto de Puerto Cabello y el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia.

Su emprendimiento de campaña para este 2021 ha sido entregar kits de ginecología y obstetricia en distintas zonas de Carabobo a mujeres que se encuentran en sus últimas semanas de embarazo. Muchos candidatos optan por cargar bebés, pero Acosta centra su atención en el neonato.

Amigos y rivales

En 2017, luego de no poder postularse como candidato a la gobernación por los requerimientos “rígidos” del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió apoyar al actual mandatario regional, Rafael Lavaca, con quien se enfrentará ahora en la contienda electoral del próximo 21 de noviembre.

Acosta Carlez no ha dado alguna declaración en contra de Lacava, de manera explícita, aunque sí criticó recientemente el “abandono” en el que se encuentran los centros de salud y las escuelas de la entidad.

Además, en una publicación en su cuenta de Instagram, el candidato afirmó que las comunidades de Naguanagua “no quieren ni payasos ni traidores”.

Asimismo, el candidato propuso realizar un sondeo de opinión pública para determinar el candidato unitario que se medirá contra Lacava. Pero ya sabemos que el PSUV cree en la democracia participativa, y tras las primarias participó que Lacava buscará la reelección.

“¿Por qué no nos medimos todos los que estamos en oposición con una encuesta y llegamos al acuerdo, y que sea esa encuesta la que indique quién es el que represente a la oposición Carabobeña, o seguiremos siendo un rebaño?”, señaló el exgobernador.

Además dijo que si Enzo Scarano, Armando Amengual y Rubén Pérez Silva -todos candidatos opositores- lo toman en cuenta para medirse en la encuesta, participaría.