Llegó al país nuevo lote con 430.000 dosis de Sputnik V - Runrun

Este lunes, 18 de octubre, Venezuela recibió por parte de Rusia un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V contra la COVID-19.

«430 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país», se lee en un tuit publicado en la cuenta oficial del fármaco.

430,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela today for the country's vaccination program.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 18, 2021