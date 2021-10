Chavismo se cuadra para defender a Saab: de su carta a las palabras de Maduro - Runrun

Para Maduro, la extradición a Estados Unidos fue una «puñalada mortal» para el diálogo en México

«No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano». Esas son algunas de las líneas de la carta que Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, escribió antes de ser extraditado a Estados Unidos este sábado, 16 de octubre. La misiva la leyó su esposa, Camila Fabri, en plena plaza Bolívar, en el centro de Caracas, donde se llevó a cabo una manifestación de un centenar de personas para apoyarlo este domingo.

Fabri aseguró que a Saab le negaron atención médica ante el deterioro de su salud en Cabo Verde, país donde fue arrestado en 2020, durante la escala de un vuelo. La detención se hizo tras una orden solicitada a Interpol por Washington, que lo acusó de cargos de lavado de dinero.

La esposa de Saab también afirmó que no pudo visitarlo durante su arresto, ocurrido hace un año, y dijo la única familiar que pudo verlo fue su hermana.

El empresario, de 49 años, señaló en su texto que enfrentará el juicio en Miami, estado de Florida, «con total dignidad y haciendo valer» su «inmunidad diplomática como servidor de la república bolivariana de Venezuela». Además, responsabilizó a Washington y al líder opositor Juan Guaidó por su vida y su integridad física.

En la carta, Saab insistió en que se le han violado sus derechos humanos y que su arresto fue ilegal.

El chavismo responde

Maduro insistió este domingo en el «secuestro» de Saab, y catalogó la extradición como una «puñalada mortal» al diálogo con la oposición que se llevaba a cabo en México con Noruega como mediador.

En una transmisión a través del canal estatal VTV, el mandatario reiteró que ordenó la suspensión del diálogo, que tenía prevista este domingo una cuarta ronda de encuentros, como consecuencia de la extradición de Saab, a quien había nombrado como un miembro más de la comisión del diálogo mientras estaba detenido en Cabo Verde.

El gobernante afirmó que el empresario era un hombre «inocente, limpio y trabajador», y acusó al país norteamericano de torturarlo y golpearlo durante su arresto en el país africano.

Según Maduro, Saab era el hombre encargado de conseguir las medicinas, alimentos y la gasolina cuando escaseaban en el país, una labor que usó, según EE UU, para blanquear dinero.

«Se lo llevaron a una cárcel cochina insalubre y lo metieron bajo la oscuridad en un hueco lleno de excremento, de ratas, como la peor película de terror y miembros del Gobierno de Estados Unidos lo torturaron durante largos días, a golpes, le partieron tres muelas», dijo.

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, instó en un vídeo a los organismos de defensa de derechos humanos a pronunciarse sobre la extradición del empresario colombiano.

«Es inaceptable que el Gobierno de los Estados Unidos después que el pueblo venezolano lo ha derrotado en todas sus pretensiones de sanciones, ahora quiera silenciar a los diplomáticos venezolanos aplicando secuestro como el caso del diplomático Álex Saab», dijo.

Frente a esta defensa, numerosos usuarios de redes sociales continúan celebrando, desde que se conoció la noticia de la extradición, que vaya a ser juzgado en EE UU, donde -esperan- revelará nombres de otras caras del chavismo implicadas en delitos de corrupción.