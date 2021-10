EcoRunRún NASA alerta que derrames de crudo y algas asfixian al Lago de Maracaibo - Runrun

El Observatorio de la Tierra de la NASA alertó en una publicación sobre el aumento de la contaminación del Lago de Maracaibo.

La NASA expresó su preocupación por la «abundante contaminación» en uno de los lagos más grandes de América del Sur y uno de los más antiguos del mundo que atribuyen, en parte, a los derrames de crudo.

«Lo que fue una fuente de gran abundancia, particularmente de combustibles fósiles y pescado para la gente de Venezuela, ahora es mayormente abundante en contaminación de por fugas de petróleo y el exceso de nutrientes«, se lee en la publicación.

Troubled Waters: Venezuela’s Lake Maracaibo is choking with oil slicks and algae. https://t.co/nIUAQsFjuc pic.twitter.com/qP5PpL47PX

— NASA Earth (@NASAEarth) October 4, 2021