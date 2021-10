CLAVES | Encovi: la pobreza extrema cubre 76,6% del país - Runrun

La Encovi afirmó que la crisis de movilidad ha hecho que la pobreza extrema tenga un repunte

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2021, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), afirmó que la severidad de la pobreza aumentó en Venezuela.

Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, la pobreza total aumentó de 34,2% a 94,5%. La cifra de pobreza extrema también tuvo un repunte importante, de 13,1% a 76,6%.

Dos tercios de los hogares del país viven en pobreza extrema por ingresos, de acuerdo con estas cifras. Además, la cantidad de hogares en pobreza multidimensional (es decir, con privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo) pasó de 64,8% a 65,2%.

«Los hogares se alejan de la frontera de su superación y en consecuencia sigue creciendo la pobreza extrema», señaló la Encovi.

Los resultados de esta encuesta también indican que el empleo formal se redujo en 21,8% entre 2014 y 2021 (4.4 millones de empleos) principalmente en el sector público (70%).

El pico que reapareció en 2014 y 2015

Según la Encovi, la pobreza tuvo dos períodos de reducción, en 1999 y en 2001, como consecuencias del restablecimiento de los equilibrios económicos.

Sin embargo, en dos momentos, se registraron picos de aumento de esta cifra. El primero fue en 2003 y 2004 durante el Paro Cívico-Petrolero, aumentando la pobreza total de 48,1% a 61% y la pobreza extrema de 20,1% a 30,2%. El segundo inició en 2013, cuando la pobreza total incrementó de 32,6% a 34,2% y la cifra de la pobreza extrema aumentó de 9,3% a 13,1%.

La cifra de pobreza ha estado en constante aumento desde 2013.

Según la Encovi, la crisis de movilidad ha hecho que la pobreza extrema tenga un repunte. «La crisis de movilidad afectó más a las ocupaciones y oportunidades de los pobres», aseguró el estudio.

«La reducción de la cifra 2019-20 fue producto del cambio de política social a transferencias directas y la apertura económica lo que desaceleró la recesión económica ese año», explicó la encuesta.

En la presentación del estudio detallan que la insuficiencia de ingresos, aún siendo el principal componente de la pobreza multidimensional, peso (de 51% a 45%) en 2021 respecto a 2020, básicamente por el «empeoramiento de los indicadores de las otras dimensiones».

¿Cuáles son esas otras dimensiones? Se mencionan la pérdida de relevancia de la educación, tenencia de la vivienda y problemas relacionados con el servicio de agua potable y eliminación de excretas.

La educación no hace mucha diferencia

La Encovi aseguró que los años de escolaridad no discriminan de manera importante. En promedio, las personas que no están en pobreza han estudiado unos 11 años, mientras que los que están en pobreza extrema algo más de 9 años.

«Este es uno de los rasgos más preocupantes del perfil de la pobreza o la no pobreza», afirmó el estudio.

Según la investigación, en América Latina se calcula que unos 10 años de escolaridad “salvan” de la pobreza.

Si bien este es un promedio que va en aumento, aunque incompleto porque no considera la calidad o pertinencia de los años de escolaridad recibidos, lo cierto es que en Venezuela las tasas de retorno de la educación son bajas y, por ello, tener una educación de nivel medio es suficiente para no estar en pobreza, siempre y cuando se cumplan otras condiciones.

Persiste la desigualdad

La Encovi planteó un escenario imaginario para demostrar que la desigualdad aún persiste en Venezuela. Para 2021, la cifra de desigualdad de ingresos corresponde a 56,7%.

«Si distribuyéramos todo el ingreso de las familias equitativamente entre ellas, el promedio per cápita sería de 30 dólares por venezolano al mes, es decir, un 1 dólar por persona al día», explicó la estudio.

Según la Encovi, bajo ese escenario imaginario de igualdad absoluta, no sólo toda la población sería pobre según la línea de pobreza internacional de 1.9 $/p/d., sino que se tendría que duplicar el ingreso nacional y distribuirlo equitativamente nuevamente para que la población siguiera siendo pobre, pero no extrema.

Actualmente, Venezuela es el país más desigual de América Latina. Seguido por Brasil con 53,4%.

¿Cuál es el perfil de «No Pobre»?

En un apartado de la presentación, se detallan cuáles son las características del segmento de la población que no está en pobreza.

Estar activo e inserto en el mercado laboral: Las personas que no son pobres un 66% están trabajando, los que están en pobreza extrema son menos de la mitad (44%).

Las personas que no son pobres un 66% están trabajando, los que están en pobreza extrema son menos de la mitad (44%). Tener una educación de nivel medio, siempre y cuando se cumplan otras condiciones.

La proporción de pobres empleados en actividades elementales duplica a los no pobres (42% vs 21%). Por su parte, los no pobres casi triplican a los pobres en las ocupaciones que requieren capacitación (38% vs 17%).Las diferencias no están del lado de las capacidades de los individuos, sino del acceso a las oportunidades de empleos.de cualificación.

duplica a los no pobres (42% vs 21%). Por su parte, los no pobres casi triplican a los pobres en las ocupaciones que requieren capacitación (38% vs 17%).Las diferencias no están del lado de las capacidades de los individuos, sino del acceso a las oportunidades de empleos.de cualificación. Es más alto e l nivel de trabajadores en pobreza extrema que están en el sector público (75%) que los que trabajan en sector privado (58%).

(75%) que los que trabajan en sector privado (58%). Siendo emprendedor hay más posibilidades de no ser pobre que siendo empleado.

Las actividades económicas donde hay mayor proporción de no pobres son en las de tipo financieras (18%), el comercio (11%) y la industria manufacturera (12%).



«El empobrecimiento es dramático»

La divulgación de estos datos generó más de dos días de comentarios en las redes sociales.

Diversos expertos analizaron los resultados de la encuesta Encovi. Entre ellos, el economista Pedro Palma, quien comparó las cifras actuales con las que se registraron en el año 2012.

«En 2012, al fin de la bonanza petrolera, la pobreza estaba en 32,6% y la extrema en 9,3%. El empobrecimiento ha sido dramático«, expresó.

Mientras que Alejandro Crespo Freytes, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua, enfocó sus comentarios en los efectos de la pobreza en el sector infantil.

«El peor enemigo de un pediatra es la pobreza . Un niño pobre no come bien, su familia cocina con leña y no se puede lavar las manos. Es la tormenta perfecta para morir desnutrido por neumonía o diarrea antes de los 5 años. Venezuela es un país pobre, necesitamos ayuda», exclamó.

Puedes leer la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021 completa aquí.