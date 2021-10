Padre de David Vallenilla denuncia estrategia de Saab para encubrir crímenes de lesa humanidad - Runrun

El padre de David Vallenilla afirmó que hace falta legislar para poder resolver los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela, también señaló a Nicolás Maduro y a Kenia Carrillo de ser los responsables del asesinato del estudiante universitario

Este viernes, 1 de octubre, el padre de David Vallenilla, el joven asesinado durante las protestas de 2017 en la Base Aérea de La Carlota, denunció una estrategia del máximo titular de la Fiscalía oficialista, Tarek William Saab, para encubrir crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Las declaraciones de Vallenilla padre se generan luego del anuncio de William Saab en donde informa la apelación contra la sentencia absolutoria que benefició al sargento de la Aviación Militar Bolivariana Arli Méndez, señalado de ser el responsable del asesinato del joven.

En las mismas declaraciones, Saab aseguró que en Venezuela no hacía falta la actuación de la Corte Penal Internacional, porque había una administración eficiente de la justicia.

Ante esto, a través de un video publicado en su cuenta en Instagram, el padre de David Vallenilla respondió: « Tarek William Saab, en tus declaraciones dijiste que no hacía falta las actuaciones de la instancia internacional en nuestro país, porque en Venezuela están plenamente capacitados para administrar justicia en materia de DDHH. Yo te voy a dar una clase que necesitas saber. Cuando Venezuela se hizo parte en el año 2000 y se creó la CPI, se estableció un compromiso por parte de cada uno de los países que suscribieron dicho acuerdo, de que cada país debía legislar en cuanto a la materia que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad. Deuda que tiene el gobierno de Venezuela porque, hasta ahora, no se ha legislado en Venezuela en lo relacionado con crímenes de lesa humanidad y, por tal razón, al no existir leyes, no se puede juzgar, ni administrar justicia en cuanto a este tipo de delitos (…) Entonces, te estoy dando una clase para que veas que sí tienen carencias, porque no existe ningún tipo de ley que permita administrar justicia en este tipo de delitos. Es una deuda que data de años, comparado con otros países de Latinoamérica que ya la han realizado», argumentó.

En el mismo video, Vallenilla afirmó que hace falta legislar para poder resolver los resolver los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Y expuso la razón por la que esto no se ha hecho

«¿Pero por qué no se ha legislado? Porque los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela son ustedes mismos, el gobierno de Venezuela. Si no hace falta la intervención de una instancia internacional, yo te preguntaría ¿qué sentido tiene entonces que hayas ido corriendo a la CPI a interponer un recurso de control judicial porque no había equilibrio en las partes en la evaluación preliminar que estaba haciendo la fiscal Bensouda? ¿Por qué si estás tan seguro de lo que estás haciendo, acudes a anteponer un recurso, una táctica dilatoria? Porque tú sabes que lo que te viene es una responsabilidad muy grande, y te viene a ti por ser responsable de administración de justicia, porque cuando se violan los derechos fundamentales, son responsables el gobierno y los altos funcionarios. Tú estás tratando de defender al gobierno, pero también, al final, te estás tratando de defender a ti. Entonces, definitivamente, tienes que estar ahondando en el caso de David Vallenilla y hablando de que vas a apelar, a buscar al sargento. Todo este parapeto que estás montando, toda esta cuestión mediática, es porque a ti no te queda otra que tratar de mostrar que estás buscando justicia», dijo.

En días recientes, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, alertó que el caso Vallenilla pudiera ser «una escena con dos actos», tras opinar que «no son genuinos los procedimientos judiciales contra violadores de DDHH en Venezuela».

Uzcategui recordó que William Saab fue señalado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas por su «responsabilidad en que se hayan cometido crímenes contra la humanidad en el país», por lo que a su juicio, el fiscal estaría tratando de limpiar su nombre con este caso.

«Luego de años de validar la versión oficial, ahora Tarek William Saab anuncia que apelará la decisión del tribunal. Para él es una oportunidad de oro para lavar su imagen e intentar demostrar a organismos internacionales que está de lado de las víctimas y no de los victimarios», dijo el coordinador de Provea.