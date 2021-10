AN aprueba ley de uso del lenguaje con "enfoque de género" - Runrun

Con la norma «se obliga a la utilización del lenguaje con enfoque de género, en todas las comunicaciones orales y escritas emanadas de los poderes públicos, así como en todos los niveles y modalidades del sistema educativo»

La Asamblea Nacional aprobó una ley para el uso y la promoción del lenguaje con «enfoque de género» a fin de garantizar la «igualdad» entre mujeres y hombres, y de promover el uso de palabras de género «neutro».

En un comunicado de prensa, la AN indicó que con la norma «se obliga a la utilización del lenguaje con enfoque de género, en todas las comunicaciones orales y escritas emanadas de los poderes públicos, así como en todos los niveles y modalidades del sistema educativo».

En la nota también se lee que «corresponderá a los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios la promoción del lenguaje con enfoque de género, inclusivo y no sexista, siguiendo las orientaciones del Manual para la Comunicación de carácter orientador y no vinculante que sirva de referencia para estos profesionales».

La elaboración de este manual estará a cargo de los ministerios de Comunicación e Información y de la Mujer y la Igualdad de Género.

La presidenta de la comisión parlamentaria de «las Familias, Libertad de Religión y Cultos», Asia Villegas, explicó que la «norma fue producto del trabajo desarrollado» en la Constitución «para visibilizar a las mujeres», y en ese sentido, el Parlamento consultó con varios entes del país para «garantizar la defensa integral de los derechos de todas y todos».

“Hoy en Venezuela, a partir del proceso constituyente, y en la construcción de una sociedad de iguales, sin subordinación, podemos decir que nosotras estamos visibles en un ejercicio de un modelo de democracia protagónica y participativa, pero déjenme decirles que el patriarcado, el machismo, ha caminado por la historia de la humanidad y por la geografía de la tierra, y es hoy, en algunos países en donde la mujer es víctima, por ejemplo, de ablación genital o es apedreada por algunos delitos asociados a la moral”, expresó Villegas.

Con esta ley, la AN intenta promover la utilización del lenguaje «inclusivo y no sexista para que la igualdad entre las mujeres y los hombres sea real y efectiva (…) y que no implique estereotipos de género».

