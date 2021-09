Tercera ronda de diálogo en México concluye sin acuerdos destacados - Runrun

Nicolás Maduro dijo este lunes que el diálogo en México «sigue avanzando» en la «recuperación de activos»

Foto: EFE/José Méndez

En horas de la noche del lunes, 27 de septiembre, finalizó la tercera ronda del diálogo entre la oposición y el régimen, el cual se lleva a cabo en México.

La jornada concluyó sin acuerdos destacados, pero con una condena de parte de ambas delegaciones ante la «xenofobia y violencia» ocurrida en Chile contra migrantes venezolanos.

«Las delegaciones expresaron su rechazo a las acciones de xenofobia perpetradas contra venezolanos en Chile, las cuales constituyen una violación de los Derechos Humanos», señala un comunicado.

Entre los temas que abordaron, el texto indica que las partes comenzaron la discusión sobre puntos de la agenda acordada.

«También, los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política», agregan.

Asimismo, aseguran que las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque «de género en el desarrollo del diálogo y la negociación, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse».

Más allá de todo lo que indicaron, el único pacto que anunciaron fue «realizar en lo inmediato» consultas con actores políticos y sociales nacionales e internacionales.

Comunicado conjunto de las partes de la mesa de diálogo y negociación de #Venezuela en México. pic.twitter.com/uh8eP4dsy9 — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) September 27, 2021

Alex Saab estaría “encantado” de sumarse al diálogo

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rodríguez, representante de Nicolás Maduro en el diálogo, publicó una carta que envió Alex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde desde junio de 2020.

«Su mensaje nos conmovió y al mismo tiempo sentimos profunda indignación por las atrocidades cometidas contra nuestro diplomático», señaló Rodríguez.

En la carta, Alex Saab expresó lo siguiente: «No sabe como me ha conmovido saber el gesto hacia mi persona que tuvieron al llegar a México. No puede ver fotos me sentí lleno de fuerzas y orgulloso de Patria cuando me contaron».

Vale recordar que el oficialismo propuso a Alex Saab como delegado para participar en las negociaciones que se llevan a cabo en México.

«Fui secuestrado por (Donald) Trump, sus secuaces y su política fallida hace 473 días. Me han torturado en Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron. Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día hasta hoy», añade la carta.

También, Saab aseguró que sus derechos humanos y de su familia han sido vulnerados, pero «yo les regreso paz, esperanza y amor» señala el empresario.

«Me encantaría participar (diálogo en México) y explicarles con muchos detalles todo el daño que las sanciones le han causado a nuestro país (Venezuela) y como distorsionaron nuestra economía», sumó.

Esta carta de nuestro delegado Alex Saab la recibimos esta mañana los miembros de la delegación del Gob Bolivariano. Su mensaje nos conmovió y al mismo tiempo sentimos profunda indignación x las atrocidades cometidas contra nuestro diplomático. Se impondrá la verdad y la vida! pic.twitter.com/4qIvXjR7Yx — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 28, 2021

Maduro dice que el diálogo “sigue avanzando”

Nicolás Maduro dijo este lunes, 27 de septiembre, que el diálogo en México «sigue avanzando» en la «recuperación de activos».

Durante una transmisión en vivo, Maduro mencionó a quienes conforman la delegación oficialista, entre ellos, Alex Saab, aunque esté detenido en Cabo Verde.

«Yo creo que seguimos avanzando en México. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia una paz permanente, estable y profunda de Venezuela. Hacia la estabilidad, hacia la reconciliación nacional», dijo.

Por último, aseguró que el diálogo avanza hacia la «recuperación» de los activos en el exterior.

«Haga lo que haga (el presidente de Colombia) Iván Duque, Monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Haga lo que haga Guaidó, Citgo es venezolana y la vamos a recuperar y ahí vamos a recuperar», sentenció.